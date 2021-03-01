Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint 2021 yılında da yeni sürümüyle oyunseverler ile buluşacak

Özellikle yapay zeka ve içerik konusunda kötü bir eklenti ortaya koyan oyun hem yapım hem oyuncular hem de stüdyo için düşünüldüğü zaman hayal kırıklığının önde gelen isimlerinden biri olmuştu. Bu durum satışlara da kaymış durumda ve Ubisoft bir dersler çıkarmış gibi gözüküyor. Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint güncelleme ile geride bıraktığı hayal kırıklıklarını almayı hedefliyor.

TOM CLANCY'S GHOST RECON BREAKPOINT 2021 YILINDA YENİLENECEK

Ubisoft yayınladığı açıklama ile oyunu güncelleştirerek yenililk getireceklerini açıkladı. 2021 yılında oyuncular ile buluşması beklenen güncelleme oyuna iyi derecede iyileştirmeler kazandıracak. Firma yenilik katacağı yeni oyunu ile oyunu oynamayan oyuncuları tekrardan oyuna dönürme gayreti içerisinde. Tom Clancy's Ghost Recon'un resmi Twitter hesabındna yaptığı açıklama şu şekildeydi;

"Oyuna daha fazlasını eklemek ve size heyecan verici içerikler sunmak için önümüzdeki aylarda çalışmaya devam edeceğiz. Geri bildirimlerinize dayanarak oyunumuzun geleceğini şekillendiriyor ve karışıma sürprizler ekliyoruz."