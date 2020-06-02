Tolunay ve İleyda çiftinden takipçilerine yardım Türkiye'nin fenomen çiftlerinden Tolunay ve İleyda, korona günlerinde 3 milyon takipçiye elektronik eşya ve nakit yardımında bulundu.

Türkiye'nin fenomen çiftlerinden Tolunay ve İleyda, korona günlerinde 3 milyon takipçiye elektronik eşya ve nakit yardımında bulundu.

Tolunay ve İleyda çifti, dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok insanın işinden çıkartıldığını, bazılarının ücretsiz bir şekilde izine ayrıldığını belirterek, "Buna karşın, bazı insanların herhangi bir sosyal ya da maddi geliri yok ve korona virüs salgın en fazla bu kesimde bulunan kişileri olumsuz olarak etkiledi. İlla ki duymuşsunuzdur ki bu salgın hastalık sürecinde bazı ünlü kişiler ve isimler kendilerini sevenlere ve takip edenlere bir takım yardımlarda bulunmuşlardır. Bu yardımları bazıları korona virüsten korunabilmeleri amacıyla hijyen ve dezenfektan malzemeleri göndererek yapmıştır, bazıları erzak tarzı çay, şeker, tuz, pirinç, un göndererek yapmıştır, bazıları ise maddi yardımda bulunarak cömertliğini göstermiştir. Bizlerde sosyal medyada bir farkındalık oluşturmak istedik, yıllardır birçok yardım yapmaktayız zaten. Ama asıl önemli olan, insanların gazete almadığı, evinden bile korkarak dışarı çıktığı bu süreçte, internetin önemini bir kez daha iyi anladık. Sanatçılar sosyal medya hesaplarından konserler verir oldu. Yazılı mecralar dijitale dönme kararı almaya başladı, hiç sosyal medya kullanmayan kişiler, gündemi takip etmek adına internet dünyasına giriş sağladı. Bunlar gibi yüzlerce etkinlik sayabiliriz size. Burada işte en büyük sorumluluk bize düşüyor, çünkü bizler sosyal medyayı yıllardır, çok aktif kullanıyoruz ve kullanıcılar bu mecralara dahil olunca otomatikman o mecralar bizi öneriyor, keşfette bizi gösteriyor ve biz takip ediliyor oluyoruz. Amaç sadece yardım etmekte değil, doğru kullanım, vandalizm tarzındaki girişimleri de önleyici uyarılar ve alışkanları başlatmamız kesinlikle şarttır" dedi.

Tolunay ve İleyda çifti kendilerini takip etmekte olan 3 milyon takipçisine bu zorlu süreçte bir elektronik eşya ve nakit yardımı gönderdi.

2015 yılında evlenip, çektikleri içerikler ve aile fotoğraflarıyla ünlenen, ayrıca bir tv kanalında katıldıkları yarışma sonrası dikkatleri üzerine çeken çift, bu karantina döneminde sosyal medyada 100'den fazla telefon, bilgisayar, elektronik aletler ve nakdi yardım yaptıklarını söyledi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA