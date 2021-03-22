SPOR Tolunay Kafkas: Oyun anlayışı ve felsefesi yerleştirmeye çalışıyoruz

?Binanın temeli çok önemli?'Türk futbolu çok zaman kaybetti''Yusuf Demir tercihini Avusturya'dan yana kullandı'Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) - Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası grup elemeleri öncesi Hırvatistan ve Sırbistan ile oynayacağı hazırlık maçları için...

?Binanın temeli çok önemli?

'Türk futbolu çok zaman kaybetti'

'Yusuf Demir tercihini Avusturya'dan yana kullandı'

Serhan TÜRK/ İSTANBUL, (DHA) - Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası grup elemeleri öncesi Hırvatistan ve Sırbistan ile oynayacağı hazırlık maçları için İstanbul'da kampa girdi.

Kampın ilk gününde, Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Tolunay Kafkas açıklamalarda bulundu. Bir oyun anlayışı ve felsefesi yerleştirmeye çalıştıklarını anlatan Tolunay Kafkas, 'Saha dizilişinden çok oyun anlayışı olsun ve bu oyunu sürdürebilir hale getirmek için çalışıyoruz. Daha önce resmi takvim olmamasına rağmen hem kulüplerimiz hem hocalarımız oyuncularını bize verdiler. Yaptığımız iki kamptan sonra iki hazırlık maçında da eksiklerimizi gördük. Kazakistan ile ilk resmi maçımız oynayacağız' dedi.

'BİNANIN TEMELİ ÇOK ÖNEMLİ'

Tolunay Kafkas, Türk futbolunun temelinin genç oyuncu gelişiminde olduğunu dile getirerek, 'Burası bir geçit yeri. 21 yaş grubu önemli bir yaş grubudur. Çünkü A Milli Takım'a aday oyuncuların olduğu yaş grubu. Burada başarılı olmak istiyoruz, zorlu bir gruptayız. Avrupa Şampiyonası grup elemelerine katılmak istiyoruz. Ne kadar çok genç milli takımlarda ve U21 takımında şampiyonalara düzenli şekilde katılırsak A Milli Takımımız o kadar iyi olur. Binanın temeli çok önemli. Temel de genç oyuncu gelişimidir. Buraları sağlam olmalı ki Türk futbolu yeni jenerasyonlar yetiştirsin ve önüne daha güvenli bakabilsin' şeklinde konuştu.

'TÜRK FUTBOLU ÇOK ZAMAN KAYBETTİ'

Oyuncuların kendi takımlarında süre almaları konusuna da değinen Tolunay Kafkas, 'Bizim ligimiz, Avrupa'da 21 yaş altı oyuncuların süre almasında sonuncu sırada. Bu vahim bir olay. Türk futbolunun içinde bulunduğu sorunlar teknik anlamda çok fazla. Mali tarafı bir kenara bırakıyorum ama teknik anlamda yapılanmada çok fazla. Bunları konuşmak lazım, futbola göre konuşmak lazım. Bunun da temeli genç oyuncu gelişimi. Türk futbolu çok zaman kaybetti. Bir an önce akademi modeline geçilmeli. Bizler bu çalışmaları yapıyoruz. Bunun için bir konsensüs oluşması lazım. Bunun için de bakanlığımızın, federasyonumuzun, kulüplerin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş birliğinde yeni adımlar atıp yeni jenerasyonlar yetiştirilmeli. Yoksa bu iş doğaçlama 3-5 kişiyi geçmez' diye konuştu.

'YUSUF DEMİR TERCİHİNİ AVUSTURYA'DAN YANA KULLANDI'

Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 17 yaşındaki Yusuf Demir ile Ümit Milli Takım'ı tercih etmesi yönünde görüşme yapıldığını ancak oyuncunun Avusturya'yı tercih ettiğini aktaran Tolunay Kafkas, 'Artık insanların çıkarları ön planda, özellikle alt yaş grubunda. Güngör Şahinkaya hocamız gitti, konuştu çocukla ve babasıyla. Tercihini oradan yana kullandı. Biz alt yaş grubunda çocukla ilgilendik. Biz hatalar yapmış olabiliriz, bunu da kabul ederiz. Yeteri kadar zaman ayırmamış olabiliriz ama gidildi, konuşuldu. Tercihini Avusturya'dan yana kullandı. Ümit Milli Takım'da oynadığı zaman alt yaş gruplarına gelemiyor. Değerlendirilecekse A Milli Takım'da değerlendirilir. O da Şenol hocanın tasarrufundadır' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı