Tollu: "Trafikte kurallara uyulmadığı için birçok insanın yaşam hakkı elinden alınıyor"
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Tollu: "Trafikte kurallara uyulmadığı için birçok insanın yaşam hakkı elinden alınıyor"

Tollu:
05.05.2020 15:40 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:40

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, trafikte sırf kurallara uyulmadığı için birçok insanın yaşam hakkının elinden alındığına dikkat çekerek, "Bunun önünü almak sadece trafik kurallarına uymakla mümkündür.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, trafikte sırf kurallara uyulmadığı için birçok insanın yaşam hakkının elinden alındığına dikkat çekerek, "Bunun önünü almak sadece trafik kurallarına uymakla mümkündür. Trafik bilincinin kalıcı olabilmesi için de insanlara küçük yaştan itibaren öğretilmesi gerekir" dedi.

Erdemli Belediye Başkanı Tollu, Trafik Haftasının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Tollu, gelişmiş bir medeniyetin kurallara saygılı olmasından anlaşılacağının altını çizerek yayımladığı mesajda, trafik bilgisi ve kurallarının insanlara çocuk yaştan itibaren anlatılmasının gerekliliğini vurguladı. Tollu, "Yaşadığımız dünyada her bir insanın en kutsal hakkı yaşam hakkıdır. Hiç kimsenin bir başkasının yaşam hakkını elinden alma özgürlüğü yoktur. Kasıtlı olarak hareket edilmemiş olsa dahi, özellikle trafikte sırf kurallara uyulmadığı için birçok insanın yaşam hakkı son bulabiliyor. Taksirli de olsa, kaza da olsa neticede kaybolan bir hayat oluyor. Bunun önünü almak sadece trafik kurallarına uymakla mümkündür. Trafik bilincinin kalıcı olabilmesi için de insanlara küçük yaştan itibaren öğretilmesi gerekir. Biz Erdemli Belediyesi olarak çocuklarımıza küçük yaştan itibaren trafik bilincini aşılamak için kurmuş olduğumuz Trafik Eğitim Parkuru ile bu yönde çalışmamızı ara vermeden sürdürüyoruz. Uzman eğitmenlerimiz ve trafik polisleri eşliğinde trafik konusunda miniklerimize bilgiler aşılıyoruz. Bir milletin gelişmişlik seviyesi kurallara olan saygısı ile belli olur. Amacımız, miniklerimizin bilinçli bir şekilde büyümeleri ve trafik bilincine hakim bir şekilde sürücü olmalarıdır" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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