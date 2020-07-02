Tollu, MGC yönetimini ağırladı Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) yönetimini kabul etti.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) yönetimini kabul etti.

Pandemi sonrasında geçilen kontrollü sosyal hayat kapsamında toplantılarına başlayan Mersin Gazeteciler Cemiyeti yönetimi, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile yönetim toplantısı sonrası bir araya geldi. Erdemli'de yapılan ve Mersin'in imaj projeleri arasında gösterilecek, 'e- ticaret, kooperatif ve OSB' projelerdeki son durumu anlatan Başkan Tollu, gazeteciler ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

MGC Başkanı Kaya Tepe, misafirperverliklerinden dolayı Başkan Tollu'ya ve çalışanlarına teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İHA