Tollu'dan taksitlerini ödemeyenlere son uyarı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tollu'dan taksitlerini ödemeyenlere son uyarı

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçede TOKİ tarafından yaptırılan konutlarda ev sahibi olan ve belediyenin kefil olduğu 80 kişinin neredeyse 10 yıldır taksitlerini ödemediğini belirterek, bu kişilere tebligat gönderilerek son kez uyarı yaptıklarını söyledi.

Tollu'dan taksitlerini ödemeyenlere son uyarı
21.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:52

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçede TOKİ tarafından yaptırılan konutlarda ev sahibi olan ve belediyenin kefil olduğu 80 kişinin neredeyse 10 yıldır taksitlerini ödemediğini belirterek, bu kişilere tebligat gönderilerek son kez uyarı yaptıklarını söyledi. Tollu, düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2005 yılındaki protokolle, Erdemli Belediyesi'nin vatandaşlara kefil olduğunu, vatandaşların ödemediği taksitleri belediyenin ödediğini ifade eden Tollu, 250 lira ile 500 lira arasındaki taksitleri 10 yıldır hiç ödemeyenlerin olduğunu kaydetti. Tollu, "İlçede 2005 yılında gecekondu dönüşümü adı altında, gecekonduda oturan vatandaşlarımızın daha sağlıklı, daha nitelikli, daha güzel bir konutta ikamet etmelerini sağlayacak bir proje başlatılıyor. Projenin başlangıç safhası 2005 yılı, 2008 yılında bitiriliyor. 2008 yılında gecekonduda oturan vatandaşlarımızın tamamı, bu konutlarda ikamet etmeye başlıyorlar. Burada vatandaşların kefaletini belediye üstleniyor. 400 vatandaşımızdan 320 tanesi borçlarını düzenli olarak ödüyorlar. Fakat 80 insanımız, orada ikamet eden vatandaşlarımız, neredeyse evlerine girdikten bu yana beş kuruş para ödemediler" dedi.

Sayıştay kararı var

Bu konudaki Sayıştay denetimlerinde kararın net olduğunu açıklayan Tollu, "Vatandaşlarımızı zaman zaman aydınlattık, toplantılar yaptık. 10 yıldır borcunu ödemeyen 17 kişi var. Hiç ödemeyen 17 kişi. 5 yıldır ödemeyen 22 kişi var. 3 yıldır ödemeyen 9 kişi var. 7 ay ile 35 ay arasında ödemeyen 32 kişi var. Dolayısıyla 80 kişiden ciddi bir alacak söz konusu. Tabi burada bu bedel, 2 milyon liraya tekabül ediyor. Dolayısıyla bu bedel, kefil olduğu için Erdemli Belediyesi'nden tahsil ediliyor. Sayıştay denetiminde, bu işin tahsil edilmesi gerektiği, tahsil edilmediği takdirde, kişi borcu olarak bizlere rücu edeceği belirtiliyor. Milletin parasını tahsil etmekle görevliyiz. Erdemli Belediyesi'nin bürokratları düğmeye bastılar, vatandaşlarımıza tebligat gönderdiler. 15 gün içerisinde borçlarını ödemezlerse biz mecburen, kanuni zorunluluktan dolayı bu evleri boşaltmak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

"İstismara açık bir konu"

Ödemelerini düzenli yapan vatandaşların da serzenişte bulunduğunu belirten Tollu, ödemelerini yapmayanların son şansı olduğunu vurguladı. Tollu, "Tabi bu istismara açık bir konu. 'Belediye bizi dışarı attı' diyecekler, karalama kampanyası yapacaklar. Burada bir ikilem söz konusu. 320 tane insanımız, her ay düzenli parasını ödüyor. Doğal olarak vatandaş bize gelip serzenişte bulunuyor. 'Arkadaş biz paramızı ödüyoruz. Onlardan neden tahsil etmiyorsunuz?' diye soruyorlar. Şu anda vatandaşlarımızın orada aylık ödemekle yükümlü oldukları para miktarı, 250 TL ile 400 TL arasında. Yani şu anda Erdemli'de 800 lira ile 2000 lira arasında konut kirası söz konusu. Dolayısıyla mal sahibi olmaları adına, kendilerinin ödemeleri gereken 500 TL parayı ödemekten imtina ediyorlar" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak Haber
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Haber
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan...
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Haber
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin Haber
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira Haber
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Kaçak pavyon baskınında 36 kişiye 113 bin lira ceza kesildi
Kaçak pavyon baskınında 36 kişiye 113 bin lira ceza kesildi
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Bakan Akar, 'Fransız savaş gemisine taciz' iddiasına sert yanıt verdi
Bakan Akar, "Fransız savaş gemisine taciz" iddiasına sert yanıt verdi
Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı
Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı
Koronadan ölen ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Koronadan ölen ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin...
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Edirne, evinin balkonunda bulduğu insan yüzlü örümcekle arkadaş olan kadını konuşuyor
Edirne, evinin balkonunda bulduğu insan yüzlü örümcekle arkadaş olan kadını konuşuyor
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu
Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Celal Adan Bülent Turan Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Yılmaz Vural Nihat Özdemir Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Kadın Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: Tollu'dan taksitlerini ödemeyenlere son uyarı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 15:30:14. #1.14#
title