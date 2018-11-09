Tollu: "Asfaltlanmadık Yol Bırakmayacağız"

Erdemli Belediyesi, Avgadı Mahallesi'nin yol sorununu çözüme kavuşturuyor.

Büyükşehir yasasıyla köy statüsünden mahalleye dönüşen bölgelerde eksik kalan hizmetleri yerine getiren Erdemli Belediyesi, bu kapsamda Avgadı Mahallesinde asfalt öncesi alt yapı temel çalışmalarına başladı.

Hizmetlerle ilgili açıklamalarda bulunan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, hizmet verdikleri yerleşim birimlerinin her sokağını adım adım arşınlayarak, 'Asfaltsız mahalle kalmayacak' sözünü yerine getirmek içinde canla başla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Havaların ısınmasıyla asfalt hizmetlerine hız verdiklerini dile getiren Tollu, "Erdemli Belediyesi olarak asfaltlama hizmeti konusunda 4 yıldır canla başla çalışıyoruz. bin 100 kilometre asfalt yol hizmeti gerçekleştirdik. 110 bin 000 metre yeni yol açtık. 156 bin 000 metre parke-yol yaptık. Söz verdiğimiz üzere Erdemli sınırları içerisinde asfaltlanmamış yol bırakmayacağız" dedi. - MERSİN