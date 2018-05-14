Beşiktaşlı Tolgay Arslan, Ligin Son Maçında Oynayamayacak

Beşiktaş'ta Tolgay Arslan'ın sağ ayak bileği dış yan bağında yırtık tespit edildi. 27 yaşındaki futbolcu, Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Tolgay Arslan'ın sağ ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık tespit edildi.

Resmi açıklama şöyle;

"Dün akşamki maçta sakatlanan futbolcumuz Tolgay Arslan'ın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan ortopedik muayene ve çekilen MR sonucunda; sağ ayak bileği dış yan bağında (ATF ligament) kısmi yırtık tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanılmıştır."

YERİNE MUSTAFA PEKTEMEK GİRMİŞTİ

Tolgay Arslan, 43. dakikada sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmış, yerine Mustafa Pektemek dahil olmuştu.

Kaynak: Skorer

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