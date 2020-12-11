Tolgahan Sayışman kimdir? Tolgahan Sayışman hayatı ve biyografisi! Tolgahan Sayışman kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Tolgahan Sayışman, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Tolgahan Sayışman hakkında merak edilenler. Tolgahan Sayışman hayatı ve biyografisi. Tolgahan Sayışman kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Tolgahan Sayışman merak konusu oldu. İşte Tolgahan Sayışman hakkında merak edilen Tolgahan Sayışman kimdir, Tolgahan Sayışman hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

TOLGAHAN SAYIŞMAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 17 Aralık 1981

Kaç yaşında: 38 yıl yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,87 m

Kadıköy İntaş Lisesi ve Doğuş Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 2005 yılında Türkiye'yi temsilen Güney Kore'de gerçekleşen Uluslararası Erkek Güzellik Yarışması, Manhunt International'da dünya birincisi seçildi. Ekoldrama ve Ayla Algan'dan uzun süre oyunculuk eğitimi aldı. Ardından 2006 yılında Kanal D'de yayımlanan Esir Kalpler adlı dizide yer aldı. Top Model yarışmasındaki sunuculuğu ile başarılı bir performans sergileyen oyuncu, daha sonra Maçolar, Dicle, Hepsi1 ve Acemi Cadı dizilerinde de oyuncu olarak yer aldı. 24 Ekim 2008'de baş rollerini Fahriye Evcen'le paylaştığı Aşk Tutulması adlı sinema filminde oynadı. İzlenme rekorları kıran Elveda Rumeli adlı dizide "Mustafa" rolünü canlandırdı. 6 Kasım 2009'da vizyona giren Aşk Geliyorum Demez adlı filmde Bergüzar Korel ile başrol oynadı. Kavak Yelleri isimli gençlik dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Tolgahan Sayışman, aynı zamanda Eylül 2010'da başlayan ve 2014 yılına kadar devam eden, Show TV ve FOX'ta yayımlanan Lale Devri adlı dizide baş rolde, "Çınar" rolünde oynadı. 2014'te vizyona giren ve baş rollerini Saadet Işıl Aksoy'la paylaştığı Sürgün adlı filminde rol aldı. 12 Şubat 2015'te Show TV'de başlayan ve Ekim 2016'da final yapan, Asla Vazgeçmem adlı dizide, "Yiğit Kozan" karakterini canlandırarak, baş rolü Amine Gülşe ile paylaştı. 2017-2018 yılları arası Star TV'de yayımlanan Siyah İnci adlı dizide "Kenan Çelebi" karakteri ile baş rolü Hande Erçel ile paylaştı.

Anne tarafından Trabzonlu, baba tarafından ise Selanik ve Arnavutluk kökenlidir.