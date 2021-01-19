Tolgahan Sayışman kaza geçirdi! İşte son durumu
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Tolgahan Sayışman kaza geçirdi! İşte son durumu

19.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:51
Tolgahan Sayışman kaza geçirdi! İşte son durumu

FLAŞ... İş görüşmesi için İzmir'e giden ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ve arkadaşı, dönüş yolunda kaza geçirdi. İşte Sayışman'ın son durumu...

Hürriyet'in haberine göre; oyuncu Tolgahan Sayışman, geçen hafta bir iş görüşmesi için Tuncay isimli yakın arkadaşıyla beraber karayoluyla İzmir'e gitti. İkili, dönüş yolunda Yalova civarında kaza geçirdi.

ARACI TAKLA ATTI

Sürücü koltuğunda oturan Sayışman'ın arkadaşı, önlerinde kaza yapan başka bir araca vurmamak için manevra yapınca araç takla attı.

KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDU

Sayışman ve arkadaşı, aracın hava yastıkları ve takılı olan emniyet kemerleri sayesinde kazadan ciddi bir yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri ve jandarmanın yardımıyla araçlar çekildi. Tolgahan Sayışman ile arkadaşı önce hastaneye kaldırıldı, ardından özel bir araçla evlerine gönderildi.

Kaynak: Snob Magazin

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