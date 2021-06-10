Tolgahan Sayışman: Almeda'ya bir kez daha aşık oldum

Sayışman, "Babalık konusunda deneyimli olduğumu zannediyordum ama şu an farklı bir tecrübe yaşıyorum.

Sayışman, "Babalık konusunda deneyimli olduğumu zannediyordum ama şu an farklı bir tecrübe yaşıyorum. Bu sefer kız babası oldum. Adını Alina koyduk" dedi.

"Almeda'ya bir kez daha aşık oldum. Çok sabırlı ve güçlü bir kadın. Doğum zorluydu ve uzun sürdü" diyen Sayışman, oğlu Efehan'ı da hastaneye getirdiğini belirterek şöyle devam etti: "Tepkilerini merak ediyorduk, hatta kayda aldım. Bebek gelecek diye çok heyecanlandı, gidip yanağını sevdi."

Dostlarına ve sevenlerine sosyal medyadan teşekkür eden Sayışman şu mesajı paylaştı:

Kaynak: Hürriyet