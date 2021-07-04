Tolga Tonyalı Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.
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Tolga Tonyalı Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.

Tolga Tonyalı Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.
Habermetre - Haberler | Toplum

Tolga TONYALI hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Tolga TONYALI hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz İkisu köyü sakinlerinden Melahat ve Hacı TONYALI'nın oğlu İnci ve Alev TONYALI'nın kardeşleri Naci TONYALI'nın yeğeni Tolga TONYALI hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün saat 14: 00 da aynı yerde toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Ömer TONYALI: 0532 656 53 51

04 Temmuz 2021, Pazar

Kaynak: Habermetre

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