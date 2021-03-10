Tolga Tapanoğlu kimdir? Müge Anlı'da Tolga Tapanoğlu ailesini buldu mu?
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Tolga Tapanoğlu kimdir? Müge Anlı'da Tolga Tapanoğlu ailesini buldu mu?

10.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:22
Tolga Tapanoğlu kimdir? Müge Anlı'da Tolga Tapanoğlu ailesini buldu mu?

Tolga Tapanoğlu kimdir? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Tolga Tapanoğlu konusu ele alınıyor. Müge Anlı'da Tolga Tapanoğlu ailesini buldu mu?

Müge Anlı'da Tolga Tapanoğlu ailesini buldu mu? Tolga Tapanoğlu kimdir? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI'DA TOLGA TAPANOĞLU KİMDİR?

1 Kasım 1987, İstanbul'da bir terziye emanet ediliyor. Tolga Tapanoğlu hiç görmediği ailesini arıyor. 1 Kasım 1987'de Kadıköy Moda'ya bırakıldı.

Terzi İrfan Çakal, 3.5 yaşındaki çocuğun ailesini 3 gün boyunca beklediğini ancak ailesi gelmeyince polise teslim ettiğini de söylüyor.

TOLGA TAPANOĞLU AİLESİNİ BULDU MU?

Ailesini aramak için programa katılan Tolga Tapanoğlu, geçtiğimiz yıllarda kendisini evlatlık edinen ailesini kaybetmesinin üzerine öz ailesini aramak istediğini de belirtiyor.

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