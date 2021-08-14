Tolga Sarıtaş: Aşk nefes aldıran bir şey
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Tolga Sarıtaş: Aşk nefes aldıran bir şey

Tolga Sarıtaş: Aşk nefes aldıran bir şey
Hürriyet - Haberler | Magazin

Kendisiyle ilgili merak edilenlere yanıt veren Sarıtaş, çalışmayı çok sevdiğini söyledi: "Çalışmayı çok seven biriyim. 20'li yaşlarım çalışarak geçtiği için de mutluyum. 30 yaşıma doğru ne istediğimi daha bilen bir adam olmaya başladım.

Kendisiyle ilgili merak edilenlere yanıt veren Sarıtaş, çalışmayı çok sevdiğini söyledi: "Çalışmayı çok seven biriyim. 20'li yaşlarım çalışarak geçtiği için de mutluyum. 30 yaşıma doğru ne istediğimi daha bilen bir adam olmaya başladım."

HAYAT ZORLU BİR YOLCULUK

Yer alacağı yeni projesinde umut veren bir hikayenin içinde olmak istediğini söyleyen oyuncu, "İçinde bulunduğumuz dünyanın durumunu da düşünürsek umut aşılayan, iyilik ve güzellikle yol alabilmeyi anlatan işlerde yer almayı istiyorum. Okuduğum işlerde de buna dikkat ediyorum. Hayat ın kendisi zorlu bir yolculuk. Felaketler, salgınlar, kaos, trafik... Hepsi uyaranlar. Bütün bu koşuşturmanın içerisinde aşk, nefes aldıran bir şey" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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