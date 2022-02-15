Tolga Şardan gazeteci ve yazardır. Politika ile ilgili yorumları dikkat çeken Tolga Şardan zaman zaman TV programlarında konuk olarak yer alıyor. Tolga Şardan kimdir sorusu siyaset programlarında dikkat çeken açıklamalarıyla gündem olan Tolga Şardan hakkında gündem konusu oldu. Peki, Tolga Şardan kimdir? Tolga Şardan hangi gazetede yazıyor? Tolga Şardan aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne?İşte detaylar haberimizde...

TOLGA ŞARDAN KİMDİR?

Tolga Şardan, 1968, Ankara doğumlu Türk gazeteci ve yazardır. Günümüzde T24 haber sitesinde gündeme dair yazılar kaleme almaktadır.

Ankara'da İltekin ilkokulu, Cebeci Ortaokulu, ve Ankara Lisesi'ni bitirdi. Çankaya Üniversitesi İşletme mezunudur. Gazeteciliğe Ankara'da yerel olarak yayınlanan Ulus Gazetesi'nde stajyer muhabir olarak başladı. 1989'da Milliyet Gazetesi Ankara bürosunda 'gece sorumlusu' olarak görev aldı.

Milliyet'te 30 yılı aşkın görev alan Şardan, gazetede 'Uzman Güvenlik Muhabiri' görevini sürdürdü. 2013'te Milliyet'in Ankara temsilciliğine atandı. Milliyette 29 yıl görev alan Şardan 2018 yılında gazeteden ayrıldı.

Ocak 2019'da Halk Tv sitesinde Büyüteç adlı köşesinde günlük yazılar yazdı.[4] Halk TV'de sadece 3 ay görev alan Şardan, Nisan 2019'da T24 haber sitesine geçmiştir. Halen T24'te gündeme dair yazılar yazmaktadır.

TOLGA ŞARDAN'IN ÖDÜLLERİ

Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü

Çağdaş Gazeteciler Derneği Ödülü

Türkiye Spor Yazarları Derneği Ödülü

Yazarları Derneği Ödülü Çetin Emeç Genç Gazeteciler

Muammer Yaşar Bostancı Haber Ödülü

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