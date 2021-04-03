Tolga Özgüven: "Antalya'ya gelmek isteyen onbinlerce yerli turist, kısıtlamalar nedeniyle rezervasyonlarını iptal ediyor"

Toros dağlarında butik turlar düzenleyen Ormana Active'in işletmecisi Tolga Özgüven, yabancı turistlerin kısıtlamalardan muaf olmasını olumlu karşılarken yeni genelgelerle kısıtlamalara takılan yerli turistlerden yoğun iptaller aldıklarını söyledi. Özgüven: "Yerli misafirlerin iptallerinden yüzlerce otel ve acente olumsuz etkileniyor" dedi.

Toros dağlarında butik turlar düzenleyen Ormana Active'in işletmecisi Tolga Özgüven, yabancı turistlerin kısıtlamalardan muaf olmasını olumlu karşılarken yeni genelgelerle kısıtlamalara takılan yerli turistlerden yoğun iptaller aldıklarını söyledi. Özgüven: "Yerli misafirlerin iptallerinden yüzlerce otel ve acente olumsuz etkileniyor" dedi.

Paket tur tanımındaki yanlış anlaşılmadan dolayı çok sayıda turizmcinin zarar gördüğünü belirten Tolga Özgüven, "En büyük sıkıntılardan biri paket tur tanımı. Paket tur birçok mercide sadece Uçak-Otel Transferi -Konaklama olarak kabul ediliyor. Ancak paket tur; Konaklama ve bunu destekleyen konaklama ile birlikte satılmış ilave aktivitelerdir. Örnek vermek gerekirse uçak ve konaklama ve bunlara ek olarak Likya yürüyüşü ya da Ormana dağ yolları yürüyüşü bir paket turdur" dedi.

Paket tur tanımının yanlış yapılmasını eleştiren Özgüven, "Kısıtlamada yerli turist maalesef otelinden çıkamıyor. Hafta sonlarının pandemi kapsamında kısıtlanması nedeniyle çok ciddi iptaller yaşıyoruz ve bu duruma maruz kalan yüzlerce acente ve otel mevcut. Bu da Antalya'ya gelecek olan onbinlerce yerli turist demektir" dedi.

Tolga Özgüven açıklamalarına şöyle devam etti: "Misafir yeni genelgelere göre dağda bulunan bir otele gelebiliyor; otel restoranında ya da resepsiyonunda bulunabiliyorlar ancak açık havada doğada yürüyüşe, sadece yılın bu zamanı çıkan endemik bitkileri görmeye veya doğa fotoğrafçılığı yapmaya hafta sonları kısıtlamalarından dolayı çıkamıyor. Bu sorun pandemi kurallarına riayet eden acentelerin turlarında veya düşük riskli olan bu bölgelerde belli esneklikler sağlanarak giderilebilir. Diğer türlü zaten zor gecen bir seneden sonra işletmelerin bu sene de bu kısıtlamaları göğüslemeleri imkansız."

Kaynak: Tourism Today