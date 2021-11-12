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Tolga Kulakçı kimdir?

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Tolga Kulakçı kimdir?

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programına da konuk olan Tolga Kulakçı kimdir? Tolga Kulakçı aslen nereli ve gerçekte ne iş yapıyor?

Tolga Kulakçı kimdir? sorusunun yanıtı magazin gündeminin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

TOLGA KULAKÇI KİMDİR?

Tolga Kulakçı İzmitli. 1992 yılında doğan Tolga Kulakçı İzmitlidir. 1.93 boyunda olan Kulakçı, mankenlik yapmaktadır. Tolga Kulakçı, podyumlarda yer almasının yanı sıra, bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programına da katılmıştı.

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