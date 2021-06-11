Tolga Güleç: Hülya Avşar'la aynı projede rol almak hayalimdi
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Tolga Güleç: Hülya Avşar'la aynı projede rol almak hayalimdi

Tolga Güleç: Hülya Avşar'la aynı projede rol almak hayalimdi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Setin final gününde, şeffaf dosyadan yaptığı maskeyi, yüzüne tuttuğu fotoğrafını, "En çok seni özleyeceğim Hülya Avşar filtresi" notuyla Instagram hesabından paylaşan oyuncu şöyle konuştu: "Hülya Avşar'la aynı projede rol almak çocukluk hayalimdi.

Setin final gününde, şeffaf dosyadan yaptığı maskeyi, yüzüne tuttuğu fotoğrafını, "En çok seni özleyeceğim Hülya Avşar filtresi" notuyla Instagram hesabından paylaşan oyuncu şöyle konuştu: "Hülya Avşar'la aynı projede rol almak çocukluk hayalimdi. O paylaşım, sosyal medyada yanlış anlaşıldı."

Kaynak: Hürriyet

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