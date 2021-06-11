Tolga Güleç: Hülya Avşar'la aynı projede rol almak hayalimdi

Setin final gününde, şeffaf dosyadan yaptığı maskeyi, yüzüne tuttuğu fotoğrafını, "En çok seni özleyeceğim Hülya Avşar filtresi" notuyla Instagram hesabından paylaşan oyuncu şöyle konuştu: "Hülya Avşar'la aynı projede rol almak çocukluk hayalimdi.