SPOR Tolga Geçim: Hedefimizi gerçekleştirdik
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SPOR Tolga Geçim: Hedefimizi gerçekleştirdik

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tolga Geçim: Hedefimizi gerçekleştirdikSezer AFŞAR - Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) - Anadolu Efes'in milli oyuncusu Tolga Geçim, 'Gerçekten çok mutluyuz. Hedefimiz, hem Euroleague'i hem de Türkiye ligini kazanmaktı.

Tolga Geçim: Hedefimizi gerçekleştirdik

Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - Anadolu Efes'in milli oyuncusu Tolga Geçim, 'Gerçekten çok mutluyuz. Hedefimiz, hem Euroleague'i hem de Türkiye ligini kazanmaktı. Bunu gerçekleştirdik' dedi.

ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko'yu 3-0 ile geçerek 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes'te milli oyuncu Tolga Geçim, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. 2'de 2 yaptıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Geçim, 'Gerçekten çok mutluyuz. Hedefimiz, hem Euroleague'i hem de Türkiye ligini kazanmaktı. Bunu gerçekleştirdik. Serinin en başında böyle farklı sonuçlar beklemiyorduk. Üç maçta da çok iyi mücadele ettik, sahaya doğruları yansıttık. İyi hücum yapıp savunmada da sert oynayınca iyi bir seri geçirdik. Takımım adına çok mutluyum, 2'de 2 yaptık. İnşallah önümüzdeki sezon böyle devam eder' şeklinde konuştu.

SPOR Tolga Geçim: Hedefimizi gerçekleştirdik
SPOR Tolga Geçim: Hedefimizi gerçekleştirdik
SPOR Tolga Geçim: Hedefimizi gerçekleştirdik
SPOR Tolga Geçim: Hedefimizi gerçekleştirdik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

ING Basketbol Süper Ligi play-off final
ING Basketbol Süper Ligi play-off final
ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunun...
ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunun...
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