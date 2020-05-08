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Tolga Ciğerci, F.Bahçe'den ayrılıp Wolfsburg'a gidecek

Tolga Ciğerci, F.Bahçe'den ayrılıp Wolfsburg'a gidecek
08.05.2020 10:39 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:39

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, yeni sezon için Wolfsburg ile her konuda anlaşma sağladı.

Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe yönetimi, takıma dahil edilmesi ve ayrılması planlanan isimlere yoğunlaştı. Sarı lacivertli ekibin, sakat olmasına rağmen Galatasaray'dan transfer ettiği ve 1 yıllık tedavisinin ardından tekrar futbola döndürdüğü Tolga Ciğerci, "yuvam" dediği sarı lacivertli kulüple ayrılma noktasına geldi.

WOLFSBURG'LA ANLAŞMA SAĞLADI

Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 28 maçta 2 gol ve 4 asiste imza atan Tolga Ciğerci, yeniden Bundesliga'da yer almak istediği için Wolfsburg'dan gelen teklife sıcak bakıyor. Gelen teklifin ardından yapılan görüşmeler neticesinde her konuda anlaşma sağlayan Tolga Ciğerci, yeni sezonda Alman ekibine dahil olacak.

MAX KRUSE'Yİ DE İSTİYORLAR

Öte yandan Alman ekibi Wolfsburg, sarı lacivertli bir diğer oyuncu Max Kruse'ye de talip oldu. Ülkesinin takımından gelen teklife henüz bir cevap vermeyen Max Kruse'nin Fenerbahçe'de mutlu olduğu ve sarı lacivertli yönetimin de Alman oyuncuyu göndermeyi düşünmediği öğrenildi.

Tolga Ciğerci, F.Bahçe'den ayrılıp Wolfsburg'a gidecek
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