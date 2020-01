Tolga Ciğerci: Boş mukaveleye imza atarım

08.01.2020 14:40 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:40

"5 ay sonra takımla şampiyon olmak istiyorum"

"Skora katkım çok iyi gidiyor"

"En iyi dostum Mehmet Ekici ""Ben milli takımı kalbimle seçtim""İkinci yarıda elimizden geleni yapmaya çalışacağız"Mustafa AKIN/ Belek (ANTALYA), - Tolga Ciğerci , "Buraya koysalar boş mukaveleye imza atarım. Burada çok mutluyum" dedi.İkinci devre hazırlıklarını Belek'te sürdüren Fenerbahçe'de 27 yaşındaki oyuncu Tolga Ciğerci, açıklamalarda bulundu. Konakladıkları otelde basın toplantısı düzenleyen başarılı orta saha oyuncusu kampın kendileri için çok güzel geçtiğini ifade ederek, "Kendimizi iyi hazırlıyoruz. Kayseri maçına da hazırlanıyoruz. İnşallah 2020'ye iyi başlayacağız, bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Performansımı konuşursak; tabii ki her gün iyi çalışıp kendime dikkat ediyorum, o yüzden sıkıntı yaşamıyorum. Sakatlığım istediğim gibi olmadı. Çok şükür o günleri de atlattım, zordu, kolay değildi. Ama sağ olsun Ali Koç başkanım, doktorlar herkes bana destek verdiler ki o kötü günlerden iyi çıktım. Sonuçları da zaten maçlarda belli oluyor" diye konuştu."5 AY SONRA TAKIMLA ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUM"Tolga Ciğerci, Fenerbahçe ile sözleşmesi konusunda yöneltilen soruya, "Sözleşme ile ilgili fazla bir şey diyemem. Benim bir hedefim var. 5 ay sonra takımla şampiyon olmak istiyorum. Elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Ondan sonra her şey kendiliğinden gelir. Fenerbahçe'ye ne kadar teşekkür etsem azdır. En kötü günlerimde beni yalnız bırakmadılar. Buraya koysalar boş mukaveleye imza atarım. Burada çok mutluyum. 4-5 ay bir zamanımız var. Orada da şampiyon olmak istiyoruz, benim hedefim bu" şeklinde cevap verdi."SKORA KATKIM ÇOK İYİ GİDİYOR"Oynadığı pozisyonlarla ilgili konuşan Tolga Ciğerci, "En sevdiğim mevki orta saha, 8 ve 6 numara. Tabii hoca sağ, sol derse benim için problem değil ve bu pozisyonlarda da oynadım. Takıma büyük bir katkı verebiliyorsam benim için önemli değil. Takımda da başarı oluyorsa. Mevkiye göre bağlı şeyler var. 6 numara derse hoca istediğim kadar fazla öne gidemem. Kanat ve 8 numarada daha fazla ileri çıkma şansım olur. Skora katkım çok iyi gidiyor. 2-3 gol fazla olabilirdi. Önemli olan fazla koyup çalışarak yapmam" dedi."EN İYİ DOSTUM MEHMET EKİCİ"Tolga Ciğerci, takım arkadaşlarından Mehmet Ekici'nin aralarına dönmesi hakkında ise "Ben herkesle iyi anlaşıyorum. Tabii bir iki arkadaş var. En iyi dostum Mehmet Ekici. Ama herkesle iyi anlaşıyorum. Herkesi çok seviyorum, hepsi çok iyi. Ekici için sevindim, tekrar döndü. Her şeyin hayırlısı olur onun için. Çok büyük bir futbolcu, bize yardım edecek bir isim. Kendisi çok iyi bir insan. İnşallah kendisini idmanlarda da gösterebilir. Onun için hayırlısı olsun" diye konuştu. "BEN MİLLİ TAKIMI KALBİMLE SEÇTİM"Gurbetçi futbolcuların milli takım seçimleri ile ilgili bir soruya ise Ciğerci söyle cevap verdi: "Herkesin farklı düşüncesi var. Ben milli takımı kalbimle seçtim. Öbürü, Almanya'da doğdum diyor, orayı seçiyor. Bu konuyla ilgili fazla bir şey diyemem. Herkesin kalbi ne diyorsa oraya gitsin. Ahmed Kutucu bizim için çok iyi bir futbolcu. Benim hedefim hep A Milli Takım'dı. Türkiye için oynamak istiyordum. Umarım en kısa zamanda tekrar çağrılırım.""İKİNCİ YARIDA ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"Tolga Ciğerci, sezonun ikinci yarısı için ise şu değerlendirmelerde bulundu: "Taraftar bizi yalnız bırakmasın, hep destek versin. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışacağız. İnşallah hep beraber camia olarak başarılı oluruz. Hedefimiz dışarıda da puan toplamak. 2019'u bence iyi bitirdik. Bu yıl da öyle yapmamız gerekiyor. Fenerbahçe içeride dışarıda oynasın aslında fark etmiyor. Önemli olan takım olarak bunu bilmemiz gerekiyor."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tolga Ciğerci'nin açıklamaları

Kaynak: DHA