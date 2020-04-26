Tolga Aykut: "Müzik sektörü korona günlerinden farklı projelerle çıkacak"
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Tolga Aykut: "Müzik sektörü korona günlerinden farklı projelerle çıkacak"

TMT Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Prodüktör Tolga Aykut, müzik sektörünün korona günlerinden çok farklı ve iyi projelerle çıkacağına inandığını söyledi.

26.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:38
Tolga Aykut:

TMT Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Prodüktör Tolga Aykut, müzik sektörünün korona günlerinden çok farklı ve iyi projelerle çıkacağına inandığını söyledi.

Tolga Aykut, pandemi döneminin müzik sektörüne etkileri ve yansımalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Covid-19 sürecinde her sektör gibi müzik sektörü de olumsuz etkilendi. Ülkece topyekün mücadelemizde; sanatçıların sosyal medya aracılığıyla evden canlı yayınlar yaparak "evde kal" çağrısıyla büyük destekler verildi" dedi.

Bu süreçte gerek sanatçıların gerekse yapımcıların koşullar gereği maddi kayıplar yaşadığını fakat bu durumun böyle sürmeyeceğini ifade eden Aykut, "Evde kal Türkiyem çağrısı hayatın bir nebze yavaşlaması, müzik sektöründe sadece sahnelerde, konserlerde olmamaktır. Nitekim harika ev konserlerine misafir oldu milyonlar. Korona günlerinden çok farklı ve iyi projelerle çıkılacağına inanıyorum" diye konuştu.

Tolga Aykut, müzik dünyasının da yaşadığı dezavantajları, el birliğiyle çok büyük artılara çevirerek "Nerede kalmıştık" mottosu ile güzel işlere imza atacağını sözlerine ekledi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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