TOLEYİS üyelerinden GMİS'e ziyaret
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TOLEYİS üyelerinden GMİS'e ziyaret

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TOLEYİS üyelerinden GMİS'e ziyaret

İŞ'e bağlı Türkiye Otel Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİS) üyesi işçiler Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.

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TÜRK-İŞ'e bağlı Türkiye Otel Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİS) üyesi işçiler Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.

TOLEYİS'in Karabük'te örgütlü olduğu işyerlerinde çalışan Murat Demir, Dursun Taşçı, Sedat Dereli ve Sercan Eyeoğlu'nun ziyaretinde GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ile Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir de bulundu. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Kardeş sendikamız TOLEYİS'in üyesi olan işçi arkadaşlarımızın ziyaretinden memnuniyet duyduk" dedi.

TOLEYİS üyesi işçiler, kardeş sendika GMİS'i ziyaret etmek istediklerini belirterek GMİS Yöneticileriyle bir süre sohbet ettiler.

İşçiler, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir'i de makamında ziyaret ederek sohbet ettiler. - ZONGULDAK

TOLEYİS üyelerinden GMİS'e ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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