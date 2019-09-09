Tokyo'yu vuran son yılların en şiddetli tayfunu bir can aldı; 1 milyon evin elektriği kesildi

09.09.2019 10:30

Japonya'nın başkenti Tokyo'yu etkisi altına alan son yılların en şiddetli tayfunu 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu.



Tokyo'nun doğusundaki Chiba kenti kıyılarını vuran Faxai tayfunu nedeniyle 130'dan fazla uçuş iptal edilirken tren seferleri de saatlerce ertelendi. Bölgede rüzgar hızı rekor kırarak saatte 207 kilometreye ulaştı. Euronews.com'da Görüntüle