Tokyo vizesi alan Bayram Malkan çiçeklerle karşılandı

Türkiye'ye Tokyo vizesi kazandıran Ağrılı Milli Boksör Bayram Malkan, Ağrı'da coşku ile karşılandı.

Türkiye'ye Tokyo vizesi kazandıran Ağrılı Milli Boksör Bayram Malkan, Ağrı'da coşku ile karşılandı. Ağrılı Milli boksör Bayram Malkan, 2020 (2021) Tokyo Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil edecek.

Fransa'da gerçekleşen Tokyo olimpiyatları Avrupa elemelerinde 81 kiloda finale çıkarak, finalde ise Rus rakibini yenerek altın madalya kazanan Bayram Malkan Ağrı'yı Olimpiyatlarda temsil edecek ikinci boksör oldu.

Milli Sporcu Bayram Malkan, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak, antrenörler, kurum personeli ve sporcular hava limanında çiçeklerle karşılandı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Boks Avrupa Kıtası Elemelerinde, Milli Takımımızı temsilen 81 kg erkeklerde mücadele ederek olimpiyat oyunları kotası alan Milli Sporcu Bayram Malkan'ı ve antrenörü Volkan Sarı'yı makamında kabul ederek tebrik etti.

Çalgan yapmış olduğu açıklamada; "Bayram Malkan ile gurur duyuyoruz. Boks branşında 2012 yılından sonra ilk kez bir sporcumuz olimpiyatlarda ülkemizin bayrağını dalgalandıracak. Bilindiği üzere Adem Kılıççı 2012 Londra olimpiyatlarında Ağrıyı temsil etmişti. Amacımız Ağrıda Bayram Malkan gibi sporcuları keşfedip milli takımlara kazandırmaktır. Biz sporcumuz Bayramın olimpiyatlarda altın madalya ile döneceğine yürekten inanıyoruz. Olimpiyatlarda sporcumuz Bayram Malkan'a tüm milli takım sporcularımıza başarılar diliyoruz" dedi.

"Hedefim Olimpiyatlarda Altın Madalya"

Ağrılı Milli boksör Bayram Malkan hedefinin Tokyo Olimpiyatlarında altın madalya kazanmak olduğunu ifade ederek, "İlimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Olimpiyatlara katılmak benim için bir hayaldi. Çok şükür hayalim gerçekleşti. Şimdi bu hayalimi altın madalya ile taçlandırmak istiyorum. İnşallah ülkeme altın madalya kazandıracağım" diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı