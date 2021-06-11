Tokyo Vizesi Alan Bayram Malkan çiçeklerle karşılandı
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Tokyo Vizesi Alan Bayram Malkan çiçeklerle karşılandı

Tokyo Vizesi Alan Bayram Malkan çiçeklerle karşılandı
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Fransa'da gerçekleşen Tokyo olimpiyatları Avrupa elemelerinde 81 kiloda finale çıkarak, finalde ise rus rakibini yenerek altın madalya kazanan Bayram Malkan Ağrıyı Olimpiyatlarda temsil edecek ikinci boksör oldu.

Milli Sporcu Bayram Malkan, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak, antrenörler, kurum personeli ve sporcular hava limanında çiçeklerle karşılandı.

İl Müdürü Çalgan Milli Sporcuyu Tebrik Etti

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan ,Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Boks Avrupa Kıtası Elemelerinde, Milli Takımımızı temsilen 81 kg erkeklerde mücadele ederek olimpiyat oyunları kotası alan Milli Sporcu Bayram Malkan'ı ve antrenörü Volkan Sarı'yı makamında kabul ederek tebrik etti.

Çalganyapmış olduğu açıklamada;Bayram Malkan ile gurur duyuyoruz. Boks branşında 2012 yılından sonra ilk kez bir sporcumuz olimpiyatlarda ülkemizin bayrağını dalgalandıracak. Bilindiği üzere Adem Kılıççı 2012 Londra olimpiyatlarında Ağrıyı temsil etmişti. Amacımız Ağrıda Bayram Malkan gibi sporcuları keşfedip milli takımlara kazandırmaktır. Biz sporcumuz Bayramın olimpiyatlarda altın madalya ile döneceğine yürekten inanıyoruz. Olimpiyatlarda sporcumuz Bayram Malkan'a tüm milli takım sporcularımıza başarılar diliyoruz dedi.

Milli Sporcu Malkan:"Hedefim Olimpiyatlarda Altın Madalya"

Ağrılı Milli boksör Bayram Malkan hedefinin Tokyo Olimpiyatlarında altın madalya kazanarak ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum dedi. Olimpiyatlara katılmak benim için bir hayaldi. Çok şükür hayalim gerçekleşti. Şimdi bu hayalimi altın madalya ile taçlandırmak istiyorum. İnşallah ülkeme altın madalya kazandıracağım diye konuştu.

Gerçekleşen ziyarette; Spor Şube Müdürü Cemil Budak, boks antrenörleri İsmet Sarı, Volkan Sarı ile milli sporcunun sporcu arkadaşları hazır bulundu.

Kaynak: Bültenler

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