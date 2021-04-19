Tokyo ve Osaka Kovid-19'a karşı yeniden OHAL'e hazırlanıyor
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Tokyo ve Osaka Kovid-19'a karşı yeniden OHAL'e hazırlanıyor

Tokyo ve Osaka Kovid-19'a karşı yeniden OHAL'e hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'nın Tokyo ile Osaka kentlerinde artış trendi gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları karşısında olağanüstü hal (OHAL) çağrısı yapılacağı bildirildi.

Japonya'nın Tokyo ile Osaka kentlerinde artış trendi gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları karşısında olağanüstü hal (OHAL) çağrısı yapılacağı bildirildi.

Tokyo Valisi Koike Yuriko, düzenlediği basın toplantısında, vakaların geçen haftadan beri gösterdiği artış trendinin, aradan geçen hafta sonuna rağmen düşmediğini söyledi.

Vakaların önlenmesi için öncelikli ve etkili yöntemler aradıklarını belirten Koike, çözüm üretemedikleri takdirde merkezi hükümete OHAL ilan edilmesi çağrısı yapacağını açıkladı.

Osaka Valisi Yoşimura Hirofumi da geçen haftadan bu yana günlük yeni vaka sayılarının kent genelinde 1000'in üzerinde seyretmesi ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yoşimura, vaka sayılarının salgının en başından bu yana ilk kez 1000'in üzerine çıktığını ve henüz artış trendinin 1000 baremin altına düşürülemediğine dikkati çekti.

Vaka oranlarının düşürülememesi halinde Yoşimura, OHAL uygulamasının kentte yeniden yürürlüğe konmasını merkezi hükümetten talep edeceğini söyledi.

Kovid-19 vaka sayısı 535 bin 708'e, ölü sayısı 9 bin 662'ye yükseldi. Ülke genelinde 723 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Vakalar Tokyo'da 130 bin 83'e, Osaka'da 67 bin 972'ye, Kanagawa'da 50 bin 878'e, Saitama'da 35 bin 449'a, Çiba'da 31 bin 593'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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