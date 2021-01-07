Tokyo ve çevresinde Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi
Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Tokyo ve çevresinde olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına geçildiğini açıkladı.
Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Tokyo ve çevresinde olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına geçildiğini açıkladı.
Başbakan Suga, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 vakalarının artış trendini koruduğu Tokyo, Kanagawa, Çiba ve Saitama eyaletlerinde OHAL şartlarının uygulanacağını söyledi.
Suga, yarın itibarıyla yürürlüğe girecek uygulamanın 7 Şubat'a dek süreceğini belirterek 4 eyalet valilerine tedbirleri artırmaları çağrısı yaptı.
Salgının başlangıcından beri ilk kez dün Japonya geneli günlük vaka sayısı 6 bini, Tokyo'da ise ilk kez bugün 2 bini geçti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan