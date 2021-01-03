Tokyo ve 3 çevresindeki eyaletten Japonya hükümetine OHAL çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tokyo ve 3 çevresindeki eyaletten Japonya hükümetine OHAL çağrısı

03.01.2021 05:43 | Son Güncelleme: 03.01.2021 05:46
Tokyo ve 3 çevresindeki eyaletten Japonya hükümetine OHAL çağrısı

Tokyo ve çevresindeki 3 eyalet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış trendini koruması üzerine, Japonya hükümetine olağan üstü hal (OHAL) uygulanması çağrısı yaptı.

Tokyo ve çevresindeki 3 eyalet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış trendini koruması üzerine, Japonya hükümetine olağan üstü hal (OHAL) uygulanması çağrısı yaptı.

Başkent ile bölgeyi çevreleyen Saitama, Çiba ve Kanagawa eyaletlerinin valileri, artan vakalar üzerine Kovid-19 tedbirlerinden sorumlu kabine üyesi Nişimura Yasutoşi ile Tokyo'da bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Nişimura, "OHAL ilanını göz önünde bulunduracak seviyede ciddi koşullarda olduğumuza ilişkin mutabakata vardık." dedi.

Nişimura, OHAL kararının verilmesi öncesinde, hükümete bağlı Kovid-19 uzman heyetin tavsiye kararını bekleyeceklerini söyledi.

Tokyo Metropol Valiliği, başkentte 2020'nin son günü şimdiye dek ilk kez bir günlük vaka oranı 1000'i aştığını ve 1337 vaka kaydedildiğini açıklamıştı.

Ölü sayısı 3 bin 600'e yaklaşıyor

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 242 bin 768'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 3 bin 585'e yükseldi. Vakalar Tokyo'da 61 bin 774'e, Kanagawa'da 22 bin 114'e, Saitama'da 14 bin 729'a, Çiba'da 11 bin 443'e çıktı.

Nisan başında önce 7 bölgede ilan edilen ve 16 Nisan'da tüm ülke genelinde yaygınlaştırılan OHAL, iyileştirilen sağlık şartları dolayısıyla kademeli olarak kaldırılmış, 25 Mayıs'ta ise ülke genelinde sonlandırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Fikri Sağlar Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Hande Erçel Yılmaz Erdoğan
Spor Erol Bulut Fatih Terim Güven Yalçın Cüneyt Çakır Arda Kardeşler
Tüm Haberler Kız Ocak Hisarcık Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tokyo ve 3 çevresindeki eyaletten Japonya hükümetine OHAL çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 05:46:48. #1.14#
title