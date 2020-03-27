Tokyo Valisi Koike, "evde kal" çağrısı yaptı, marketlerde uzun kuyruk oluştu Japonya'nın başkenti Tokyo'da korona virüsü vakalarında yaşanan artış üzerine Vali Yuriko Koike kent sakinlerine hafta sonu için "evde kal" çağrısı yapınca halk marketlere akın etti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da korona virüsü vakalarında yaşanan artış üzerine Vali Yuriko Koike kent sakinlerine hafta sonu için "evde kal" çağrısı yapınca halk marketlere akın etti.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüs nedeniyle ülkeler tedbirlerini arttırıyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'da bugün 40 yeni korona virüs vakasını kayda geçmesinin üzerine Vali Yuriko Koike, kentte virüsün yayılmasını önlemek için halka hafta sonu "evde kal" çağrısı yaptı. Vali Koike'nin çağrısının ardından Tokyo sakinleri süpermarketlere ve mağazalara akın etti. Tokyolular en çok hazır gıdalara ve tuvalet kağıdına yönelirken marketlerde raflar boşaldı.

Vali Yuriko Koike, özellikle bu hafta sonu için "evde kal" çağrısı yaparken 12 Nisan'a kadar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama uyarısında bulunuyor. - TOKYO

Kaynak: İHA