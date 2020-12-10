Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı'nın 8'incisi Tunus'ta düzenlenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı'nın 8'incisi Tunus'ta düzenlenecek

10.12.2020 04:57 | Son Güncelleme: 10.12.2020 05:00
Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı'nın 8'incisi Tunus'ta düzenlenecek

Japonya'nın sponsorluğundaki Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı'nın 8'incisinin Tunus'ta düzenleneceği bildirildi.

Japonya'nın sponsorluğundaki Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı'nın 8'incisinin Tunus'ta düzenleneceği bildirildi.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Afrika'da 4 ülkeyi kapsayan ve 14 Aralık'a kadar sürmesi planlanan turunun ilk durağı Tunus'ta temaslarda bulundu.

Burada düzenlenen toplantının basına açık kısmında konuşan Bakan Motegi, Japonya ile Tunus arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

"Japonya ve Tunus yatırım ve vergi açısından iş ortamlarını ileriye götürmelerinde mutabık kaldı." ifadesini kullanan Motegi, iki ülke ilişkilerin genişletileceğini söyledi.

Motegi, Asya'dan Afrika'ya uzanan bölgede seyrüsefer serbestiyeti, hukukun üstünlüğü ve serbest ticaret ağının korunması ve geliştirilmesi için "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun önemine değindi.

Toplantı sonrası kamu yayıncısı NHK'ya konulan Motegi, "Ortadoğu ve Afrika'ya giriş kapısı olarak Tunus önemli bir partner. Tunus'un istikrarı ve kalkınması için ekonomik iş birliği dahil mümkün olduğunca destek vermeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Motegi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Tunus'a tıbbi malzeme ve sağlık ekipmanı desteğinin sürdürüleceğini de dile getirdi.

Kyodo ajansının haberine göre toplantıda, Kenya'nın 2016'daki organizasyonundan sonra, Tunus ikinci Afrika ülkesi olarak 2022'de Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı'nın (TICAD) 8'incisini düzenleyecek.

Japonya'nın 19932te başlattığı, uluslararası kuruluş delegeleri ile Afrika ülkeleri ve Japonya'dan iş dünya temsilcilerini buluşturan TICAD platformu, iş ortamlarının geliştirilmesi için yüksek düzeyli diyalog fırsatı sunuyor.

Mevkidaşı Othman Jerandi'nin hastalığı sebebiyle katılamadığı toplantıda Tunus Dışişlerinden Sorumlu Devlet Sekreteri Ali Nafti konuştu.

Ülkesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) 2020-21 dönemi geçici üyeliği anımsatan Nafti, ikili ilişkilerin derinliğini artırmak istediklerini söyledi.

Ziyaretinde Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi ve Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşen Motegi'nin sonraki durakları Mozambik, Güney Afrika ve Morityus olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

İlgili Haberler

TİKA Ortadoğu ve Afrika Daire Başkanı Korkmaz: 'Musul için düzenlenecek konferansa Türkiye ev sahipliği yapabilir'
TİKA Ortadoğu ve Afrika Daire Başkanı Korkmaz: "Musul için düzenlenecek konferansa Türkiye ev sahipliği yapabilir"
Tunus'un Cendube kentinde kötüleşen toplumsal koşullar nedeniyle gösteri düzenlendi
Tunus'un Cendube kentinde kötüleşen toplumsal koşullar nedeniyle gösteri düzenlendi
Filistin uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için Arap ülkelerinden destek bekliyor
Filistin uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için Arap ülkelerinden destek bekliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Muhsin Fahrizade Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Yıldız Tilbe Hakan Taşıyan Demet Özdemir
Spor Sörloth Erol Bulut Ersun Yanal Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı'nın 8'incisi Tunus'ta düzenlenecek - Tokyo
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 05:01:48. #1.15#
title