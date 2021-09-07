Tokyo Sonatı Filmi
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Tokyo Sonatı Filmi

Tokyo Sonatı Filmi
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Tokyo Sonatı filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Tokyo Sonatı filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Klasik, mutlu görünen Japon ailesi Sasakiler, babanın işinden çıkarılması sonunda parçalanıyor. Ailesine karşı utanç içinde olan baba her sabah işe gider gibi giyinip evden çıkıyor.

Malesef bu utanç babanın çocukların üstünde aşırı tepkiler vermesine yol açıyor. Piyano çalmak isteyen küçük oğlan ve Amerikan askerisine katılmak isteyen büyük oğlanın dilekleri bardağı taşırıyor. Çocuklar babalarının sözünü dinlememeye başlıyor, ve hatta küçük oğlan okulu bile ekip piyano derslerine gidiyor.

Kurosawa klasik, dertsiz, tasasız, rutin yaşam felsefesine sahip Japon ailelerine bu filmle güzel bir eleştiri getiriyor.

Yönetmen: Kiyoshi Kurosawa

Senaryo: Kiyoshi Kurosawa

Oyuncular: Teruyuki Kagawa, Kyôko Koizumi, Yû Koyanagi, Kai Inowaki, Haruka Igawa, Kanji Tsuda, Kazuya Kojima, Kôji Yakusho , Faisal Ahmed, Denden, Jason Gray, Hajime Inoue, Masayuki Ito, Kenji Kawahara, Toshiyuki Kitami, Kazuki Namioka , Ayako Sugiyama, Yûya Takagawa, Tao Tsuchiya

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Tôkyô Sonata

Yapımcı Firma: Django Film

Yapım Yılı: 2008

Yapım Ülkesi: Japonya, Hong Kong, Hollanda

Orijinal Dili: Japonca

Filmin Süresi: 120 dk.

Dağıtıcı Firma: Mubi

Vizyon Tarihi: 05.09.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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