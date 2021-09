Eklenme tarihi 20 Eylül 2021

ABONE OL TOKYO ŞAMPİYONU ESENLERLİ GENÇLERLE BULUŞTU Spora ve sporcuya değer veren pek çok çalışmayla önemli projelere imza atan Esenler Belediyesi, şampiyonları gençlerle buluşturuyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Milli taekwondocu Hakan Reçber, "Madalya Hikayeleri" programı ile başarı sırlarını gençlerle paylaştı. Etkinlik, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde bulunan Esenler Gençlik Merkezi'nde gerçekleşti.

"ASLA VAZGEÇMEYİN" Gazi Üniversitesi'nde beden eğitimi bölümü okuyan Reçber gençlere, "Hiçbir şey imkansız değildir. Ben de çok zorluklar yaşadım. Ama mücadele etmekten vazgeçmedim. Vazgeçmeyeceğim de. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım. Siz de hayallerinizden vazgeçmeyin, kötü alışkanlıklardan da uzak durun" şeklinde konuştu.

ALTIN MADALYA İÇİN ÇALIŞACAĞIM Aldığı madalyanın kariyeri için çok gurur verici olduğunu ifade eden Hakan Reçber, "Aynı zamanda ülkem için de bu çok iyi. İnşallah önümüzdeki olimpiyatta da altın madalyaya uzanmaya çalışacağım" diye konuştu. Anne ve babasının taekwando kulübü olduğunu belirten Milli sporcu Reçber, spora küçüklüğünden başladığını ve hiçbir zaman da bırakmayacağını söyledi. Günlük 4 saat bazen ise 2 saat çalışma yaptığını belirten Reçber şunları kaydetti:

"Mecburiyetten değil, her zaman isteyerek çalışıyorum. Her gün antrenman yapıyorum. Özellikle çalışmalarımı yaparken müzik dinliyorum. O an moduma göre dinlediğim tür değişebiliyor. Ben insanları dinlemek yerine müzik dinlemeyi tercih ediyorum. "

TEKERLEKLİ SANDALYEDEN TOKYO OYUNLARINA Geçmişte sakatlıklar yaşadığını ve nörolojik sorundan dolayı bir zamanlar yürüyemeyip tekerlekli sandalyeye mecbur kaldığını söyleyen Reçber, her insan gibi kendisinin de düştüğü noktalar olduğunu ifade etti. Reçber, "Belki de hayatım boyunca o tekerlekli sandalyede kalabilirdim. Fakat ben bunu atlattım ve dünya şampiyonu oldum. Spora olan aşkım beni ayakta tuttu. Kesinlikle isteyince her şey yapılabilir" diye konuştu.

Madalya Hikayeleri programı, önümüzdeki günlerde de şampiyonları gençlerle buluşturmaya devam edecek.

