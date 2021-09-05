Tokyo Paralimpik Oyunları sona erdi

Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları Japonya'da seyircisiz olarak gerçekleştirilen kapanış seremonisi ile sona erdi.

Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları Japonya'da seyircisiz olarak gerçekleştirilen kapanış seremonisi ile sona erdi.

Olimpiyatlarla birlikte bu yıla ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları, Japonya'da gerçekleştirilen kapanış seremonisi ile tamamlandı. Açılış seremonisinde olduğu gibi Covid-19 tedbirleri çerçevesinde kapalı kapılar ardında gerçekleşen törene Japonya Veliaht Prensi Fumihito, Uluslararası Paralimpik Komitesi Başkanı Andrew Parsons ve Tokyo Valisi Yuriko Koike de dahil olmak üzere yalnızca belirli sayıda yetkili ve protokol konuğu katıldı. Görsel sanat performansları ve ışık şovları ile başlayan seremoni, milli sporcuların geçit törenine sahne oldu.

Türkiye'den 15 madalya

162 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda toplam 539 madalya için yarıştığı Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi 13 branşta 87 sporcu temsil etti. Türkiye; 2 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya olmak üzere toplam 15 madalya kazandı.

Kapalı kapılar ardında yapıldı

Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan salgın önleme tedbirleri ve kapsamı ülkenin 21 eyaletini içine alacak şekilde genişletilen olağanüstü hal (OHAL) uygulaması altında gerçekleştirilen paralimpik oyunları, olimpiyatlarda olduğu gibi kapalı kapılar ardında tamamlandı. Deniz aşırı izleyiciler ve Japon sporseverlerin kabul edilmediği dev organizasyon, yalnızca sınırlı sayıdaki müsabaka alanında kısıtlı Japon öğrenci tarafından izlenebildi.

Salgına rağmen iptal edilmedi

2021 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları, salgın nedeniyle yerel ve uluslararası kamuoyunun bazı kesimleri tarafından yöneltilen eleştirilerin hedefi olmuş, oyunların iptali için hükümete çağrılar yapılırken sağlık meslek örgütleri seyircisiz gerçekleşse dahi dev organizasyonun dünyanın dört bir tarafından binlerce sporcu, antrenör, yetkili ve gazeteciyi ülkeye çekeceği için Japonya'daki enfeksiyon riskini artırabileceği uyarısında bulunmuştu. Uzmanlar ayrıca farklı ülkelerden Japonya'ya taşınma ihtimali olan virüs varyantlarının aşıya dirençli türlerin oluşumuna yol açarak vaka patlamasına neden olabileceğini belirtmişti. Japonya hükümeti ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ise itirazlara rağmen oyunların yoğun salgın tedbirleri kapsamında güvenle gerçekleştirilebileceğini yinelemişti.

Vaka sayısı artıyor

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın olimpiyat ayağının başladığı tarih olan 23 Temmuz sonrasında Japonya geneli günlük vaka sayıları rekor kırmış, ülke geneli vaka sayısı bugün itibariyle 1 milyon 575 bin 219'a ulaşmıştı. Şimdiye dek 16 bin 373 kişinin yaşamını yitirdiği Japonya'da buna rağmen Paralimpik Oyunları ile ilişkili vakaların toplam sayısı 301'de kalmıştı.

2024 oyunları Paris'te

2024 yılındaki yaz oyunlarına ev sahipliği yapacağı açıklanan Fransa'nın başkenti Partis'te olimpiyatlar 2-18 Ağustos 2024, paralimpik oyunları ise 28 Ağustos-8 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak. Paris, böylece 100 yıllık aranın ardından 2024'te yaz oyunlarına yeniden ev sahipliği yapmış olacak. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı