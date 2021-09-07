Tokyo Paralimpik Oyunları'nın altın kızlarına coşkulu karşılama
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Tokyo Paralimpik Oyunları'nın altın kızlarına coşkulu karşılama

Tokyo Paralimpik Oyunları'nın altın kızlarına coşkulu karşılama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı oyuncularından gol kraliçesi Sevda Altunoluk ile kardeşi Sevtap Altunoluk memleketleri Tokat'ta coşku ile karşılandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı oyuncularından gol kraliçesi Sevda Altunoluk ile kardeşi Sevtap Altunoluk memleketleri Tokat'ta coşku ile karşılandı.

Golbol Kadın Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları final maçında ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı. Takımın yıldızı Sevda Altunoluk 7 maçta 46 golle oyunların en skorer ismi oldu. Paralimpikte en çok gol atan sporcu olmayı başaran Sevda Altunoluk ile kardeşi Sevtap Altunoluk memleketleri Tokat'ta karşılandı. Eski sigara fabrikası önünde yapılan karşılamanın ardından konvoy düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan programa il protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Paralimpik Gol Kraliçesi Sevda Altunoluk, altın madalyayı kazanmak için çok çalıştığını belirterek, "2016'da yaşattığımız takım halinde o gururu tekrardan yaşatmak istedik. Zirveyi korumak istedik. Bu başarıyı elde ettik. Özellikle kardeşimle gittiğim için daha da mutluyum. Bunun mutluluğu tarif edilemez" dedi.

Sevtap Altunoluk ise ablası ile birlikte önemli bir dereceye imza attıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Anlatılmaz yaşanır diyorlar ya öyle bir şey. Anlatamıyorum, bambaşka bir şey. Ablamla biz birbirimize 2017 yılında söz vermiştik. Ne olursa olsun birbirimizi bırakmayacağız ve şampiyon olarak döneceğiz diye. Onu gerçekleştirdik. Mutluluk gözyaşlarıydı onlar" diye konuştu.

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı ise Paralimpik Oyunlar'da şampiyon olan kız kardeşleri tebrik ederek, "Başarılarını kutlamak, paylaşmak için Tokat olarak bir araya geldik. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum. Onlara destek veren Tokatlı hemşehrilerimizi tebrik ediyorum. Türkiye'mizin, Tokat'ımızın, Tokatlı hemşehrilerimizin haklı gururu oldular" ifadelerini kullandı. - TOKAT

Tokyo Paralimpik Oyunları'nın altın kızlarına coşkulu karşılama
Tokyo Paralimpik Oyunları'nın altın kızlarına coşkulu karşılama
Tokyo Paralimpik Oyunları'nın altın kızlarına coşkulu karşılama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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