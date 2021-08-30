Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden bir grup milli sporcu yurda döndü

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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden ve yarışmaları sona eren bir grup milli sporcu yurda döndü.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden ve yarışmaları sona eren bir grup milli sporcu yurda döndü.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'ndan kalkan tarifeli uçak ile İstanbul Havalimanı'na gelen sporcu kafilesi için karşılama töreni düzenlendi. Kafilede bronz madalya kazanan judocular Recep Çiftçi ve Zeynep Çelik de yer aldı.

Milli sporcuları karşılayanlar arasında bulunan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESF) Başkanı Hasan Sayyıdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Judoda aldığımız 2 madalya bizi çok mutlu etti. Sadece judoda değil kadın ve erkek golbol takımlarımızın madalya mücadeleleri devam ediyor. Ayrıca 4 atletimizin de müsabakaları başlayacak. Daha madalya çıkaracağımıza inanıyorum. GESF sporcuları, ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Tokyo'da 57 kiloda bronz madalya alan milli judocu Zeynep Çelik, duygularını anlatmakta zorlandığını aktararak, "18 günlük bir aradan sonra ülkeme bronz madalyayla dönmenin gururunu yaşıyorum. Heyecanlı ve mutluyuz. Ülkemize bronz madalya kazandırdık. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve bize destek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Judoda 60 kiloda üçüncü olan Recep Çiftçi de "Ülkemize madalyayla dönmenin gururunu yaşıyoruz. Çok güzel bir duygu. Bunu kelimelerle anlatmak mümkün değil." dedi.

Havalimanına gelir gelmez ilk olarak 2 aylık oğluna sarılan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Oğlumu çok özlemiştim. Olimpiyata gitmeden önce bir söz vermiştim. Önce ülkemiz ve bayrağımız, sonra da oğlum için mücadele edecektim. Elimden geleni yaptım ve ülkemize bronz madalya kazandırdım. İnşallah 2024 yılında ülkemize altın madalya getirmek istiyoruz. Bizi destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığına, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, federasyonumuz, kulübümüz ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum."

Madalyasını eşi Zeynep Çiftçi'nin boynuna takan Recep Çiftçi, madalyanın asıl sahibinin eşi olduğunu vurgulayarak, "Madalyayı eşim hak etti. Ben onlar için mücadele ettim. Gerçek sahipleri onlar. Çocuğum 20 günlükken kampa katıldım. Sonra hiç göremedim. Şimdi 2 aylık oldu, büyümüş." şeklinde görüş belirtti.

Zeynep Çiftçi ise, "Recep ile gurur duyuyoruz. Kendisi sözünü tuttu ve bronz madalyayla döndü. Hem ülkemiz hem de oğlumuz için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ