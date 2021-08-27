Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ilk madalya para judocu Recep Çiftçi'den geldi

16'ncı Yaz Paralimpik Oyunları'nda para judocu Recep Çiftçi bronz madalyanın sahibi oldu.

16'ncı Yaz Paralimpik Oyunları'nda para judocu Recep Çiftçi bronz madalyanın sahibi oldu.

Nippon Budokan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakada Recep Çiftçi, Türkiye'ye Tokyo 2020'deki ilk madalyayı getirdi. Milli sporcu, bronz madalya maçında Venezuellalı Marcos Dennis Blanco'yla karşılaştı. Müsabakayı ipponla kazanan milli sporcu bronz madalyanın sahibi oldu. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da salonda takip etti. Kasapoğlu, Recep Çiftçi'yi tebrik etti.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı