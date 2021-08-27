Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ilk madalya para judocu Recep Çiftçi'den geldi
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Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ilk madalya para judocu Recep Çiftçi'den geldi

Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ilk madalya para judocu Recep Çiftçi'den geldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

16'ncı Yaz Paralimpik Oyunları'nda para judocu Recep Çiftçi bronz madalyanın sahibi oldu.

16'ncı Yaz Paralimpik Oyunları'nda para judocu Recep Çiftçi bronz madalyanın sahibi oldu. 

Nippon Budokan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakada Recep Çiftçi, Türkiye'ye Tokyo 2020'deki ilk madalyayı getirdi.  Milli sporcu, bronz madalya maçında Venezuellalı Marcos Dennis Blanco'yla karşılaştı. Müsabakayı ipponla kazanan milli sporcu bronz madalyanın sahibi oldu. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da salonda takip etti. Kasapoğlu, Recep Çiftçi'yi tebrik etti. 


- Ankara
Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ilk madalya para judocu Recep Çiftçi'den geldi
Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ilk madalya para judocu Recep Çiftçi'den geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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