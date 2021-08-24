Tokyo Paralimpik Oyunları açılış seremonisi ile başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokyo Paralimpik Oyunları açılış seremonisi ile başladı

Tokyo Paralimpik Oyunları açılış seremonisi ile başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları, ülkede etkisini son haftalarda artıran salgının gölgesinde resmen başladı.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları, ülkede etkisini son haftalarda artıran salgının gölgesinde resmen başladı. Dev organizasyonun açılış seremonisi salgın tedbirleri nedeniyle seyircisiz olarak yapıldı.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl olimpiyatlarla birlikte 2021 yılına ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları için geri sayım sona erdi. Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) ve Japonya hükümetinin güvenli bir şekilde gerçekleştirileceğini yinelediği Tokyo Paralimpik Oyunları, bugün açılış seremonisi ile resmi olarak başladı. Covid-19 önlemleri nedeniyle sınırlı sayıda protokol konuğun kabul edildiği Yeni Ulusal Stadyum'daki açılış töreninde ilk olarak dans ve ışık gösterileri sergilendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, Türk Bayrağı'nı görme engelli Para Atlet Havva Elmalı ile Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı sporcusu Mücahit Günaydın'ın taşıyacağını açıkladığı seremoni, paralimpik milli takımlarının geçit törenine sahne oldu.

Türkiye'yi 87 sporcu temsil edecek

Toplam 160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda, Türkiye'yi 13 branşta 87 sporcu temsil edecek. Karşılaşmalar yarın golbol, yüzme, masa tenisi, tekerlekli sandalye, eskrim, tekerlekli sandalye basketbol, bisiklet, tekerlekli sandalye ragbi branşlarındaki müsabakalarla başlayacak.

OHAL gölgesi altında gerçekleşecek

Covid-19 vakalarında son haftalarda gözlenen rekor seviyedeki artış nedeniyle salgında yeni dalga endişesi yaşanan Japonya'da hükümetten yeni tedbir adımı gelmiş, Tokyo, Okinawa, Saitama, Chiba, Kanagawa ve Osaka'da uygulanan Olağanüstü Hal (OHAL) kararının kapsamının genişletilmesine karar verilmişti. Ibaraki, Tochigi, Gunma, Shizuoka, Kyoto, Hyogo ve Fukuoka uygulamaya dahil edilirken, OHAL altında olan 6 eyalette normalde 31 Ağustos'ta sona ermesi öngörülen uygulamanın, tüm eyaletlerde 12 Eylül'e dek süreceği bildirilmişti. OHAL'in kapsamı 13 eyaleti içine alacak şekilde genişlerken, 6 eyalette ise uygulamanın süresi uzatılmıştı.

Salgına rağmen iptal edilmedi

Ülkede etkisini sürdüren Covid-19 salgını nedeniyle toplumun farklı kesimlerinden Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın iptal edilmesi çağrıları yapılmıştı. Sağlık meslek örgütleri, seyircisiz gerçekleşse dahi dev organizasyonun dünyanın dört bir yanından binlerce sporcu, antrenör, yetkili ve gazeteciyi ülkeye çekeceği için Japonya'daki enfeksiyon riskini artırabileceği uyarısında bulunmuştu. Ayrıca uzmanlar, farklı ülkelerden Japonya'ya taşınma ihtimali olan Covid-19 mutasyonlarının, Covid-19 aşısına karşı dirençli mutasyonların oluşumuna yol açarak, vaka patlamasına neden olabileceğini belirtmişti.

Oyunlar kapalı kapılar ardında gerçekleşecek

Tepkilerin ardından deniz aşırı izleyicilere kapılarını uzun süre önce kapatan oyunların, yerel konuk da kabul etmeyerek tamamen kapalı kapılar ardında gerçekleştirilmesine karar verilirken, sınırlı sayıdaki yerel öğrencinin karşılaşmaları izleyebileceği gündeme gelmişti.

Bilanço giderek ağırlaşıyor

Japonya'da son 24 saatte 21 bin 570 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 344 bin 510'a yükselmiş, son 24 saatte 42 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde Covid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 15 bin 725'e ulaştı.

Salgın 1 yıllık gecikmeye neden oldu

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları, Covid-19 salgını nedeniyle bu yıla ertelenmiş, olimpiyatlar 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında seyircisiz olarak gerçekleştirilmişti. Paralimpik Oyunları ise 5 Eylül 2021 tarihinde sona erecek. - TOKYO

Tokyo Paralimpik Oyunları açılış seremonisi ile başladı
Tokyo Paralimpik Oyunları açılış seremonisi ile başladı
Tokyo Paralimpik Oyunları açılış seremonisi ile başladı
Tokyo Paralimpik Oyunları açılış seremonisi ile başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını milli sporcular Havva Elmalı ile Mücahit...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını milli sporcular Havva Elmalı ile Mücahit...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Devlet Bahçeli Mustafa Destici Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Mesut Akusta Davut Güloğlu Celil Nalçakan
Spor Ali Koç Gervinho Erol Bulut Mesut Özil Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tokyo Paralimpik Oyunları açılış seremonisi ile başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 15:20:34. #1.14#

title