Tokyo Olimpiyatlarına katılacak "Filenin Sultanları" için TVF tarafından hazırlanan film

A Milli Kadın Voleybol Takımı için TVF tarafından hazırlanan film ANKARA - Türkiye Voleybol Federasyonu, Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı için özel video hazırladı.