Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda bir ilk
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Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda bir ilk

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda bir ilk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın başından bu yana, Covid-19'a yakalanan bir sporcunun ilk kez hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın başından bu yana, Covid-19'a yakalanan bir sporcunun ilk kez hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Korona virüs salgını nedeniyle Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları 2021 yılına ertelenmişti. Paralimpik Oyunları Japonya'da devam ederken, pandemi nedeniyle tartışmaların odağı haline gelen dev spor organizasyonunda bir ilk yaşandı. Organizasyon Komitesi'nden bugün yapılan açıklamada, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın başından bu yana Covid-19'a yakalanan bir sporcunun ilk kez hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Salı gecesi hastaneye kaldırılan yabancı paralimpik sporcunun durumunun ciddi olmadığı kaydedildi.

Öte yandan bugün doğrulanan 13 yeni Covid-19 enfeksiyonu paralimpik oyunları ile ilişkili vakalar toplamını 275'e taşıdı.

Bir yıllık bekleyiş son bulmuştu

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Covid-19 salgını nedeniyle bu yıla ertelenmiş, seyircisiz olarak gerçekleştirilen ve 17 gün süren olimpiyat maratonu 8 Ağustos'ta son bulmuştu. Toplamda 13 gün sürecek paralimpik oyunlarının ise Pazar günü kapılarını kapatması bekleniyor. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar golbolde Türkiye, Japonya'yı 8-5 yenerek finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar golbolde Türkiye, Japonya'yı 8-5 yenerek finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.
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