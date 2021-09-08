Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda 863 vaka tespit edildi
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Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda 863 vaka tespit edildi

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda 863 vaka tespit edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Japonya'da sona eren Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile bağlantılı korona virüs vakalarının bilançosu belli oldu.

Japonya'da sona eren Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile bağlantılı korona virüs vakalarının bilançosu belli oldu. Organizatörler, sporcular ve oyunlarda akredite olan görevliler arasında toplam 863 vaka tespit edildiği açıklandı.

Korona virüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen ve geçtiğimiz Pazar günü paralimpik ayağının sona ermesi ile geride kalan 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'ndaki korona virüs vakalarının bilançosu belli oldu. Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi'nden bugün yapılan açıklamada, oyunlarla ilişkili toplam vaka sayısının 863 olarak belirlendiği duyuruldu. Olimpiyat ayağında 547, paralimpik oyunlarında kayda geçen vaka sayısının 316 olduğu ifade edildi.

1 YILLIK GECİKMEYLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Covid-19 salgını nedeniyle bu yıla ertelenmiş, olimpiyatlar 23 Temmuz-8 Ağustos, paralimpik oyunları ise 24 Ağustos-5 Eylül arasında seyircisiz olarak gerçekleştirilmişti. Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi Başkanı Seiko Hashimoto salgın nedeniyle eleştirilerin odağında olan dev organizasyonun sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, komitenin virüsle mücadeleye karşı alınan önlemleri uygulamada tam başarı elde ettiğini söyleyemeyeceğini, buna rağmen vakaları hızlı bir şekilde belirleyip izole etmeyi başardıklarını ifade etmişti.

Japonya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 606 bin 436'ya ulaşırken, 16 bin 564 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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