Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori Yoşiro istifa etti

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori Yoşiro, kadınları hedef alan ifadelerine yönelik gittikçe artan tepkiler sonrası görevinden istifa etti.

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori Yoşiro, kadınları hedef alan ifadelerine yönelik gittikçe artan tepkiler sonrası görevinden istifa etti.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Mori, "kadınların katıldığı kurulların uzun sürdüğü" yönündeki ifadelerinin tepki çekmesi sonrası, 2014'ten beri yürüttüğü Organizasyon Komitesi Başkanlığı'ndan ayrıldığını açıkladı.

Mori, temmuzda düzenlenmesi beklenen turnuvanın gerçekleştirileceğine dair inancını yineledi.

Kyodo ajansının haberinde Mori'nin yerine, Japonya Olimpiyatlar Bakanı Haşimoto Seiko'nun getirileceği kaydedildi.

Tepki çeken ifadeler ve özür

Japonya'da 2000-2001 yıllarında başbakanlık görevinde bulunan 83 yaşındaki Mori, geçen hafta içi Japonya Olimpiyat Komitesinin (JOC) çevrim içi toplantısında Japonya Ragbi Federasyonu Başkanlığı döneminden edindiği tecrübeleri paylaşmıştı.

Mori, "kadınların katıldığı kurulların uzun sürdüğünü" savunarak, "Kadınların kuvvetli rekabet hisleri var. Biri söz almak için el kaldırdığında diğerleri de konuşma ihtiyacı hissediyor." diye konuşmuştu.

JOC Yönetim Kurulu'ndaki kadın üye sayısının yüzde 40'a çıkarılması hedefine yönelik Mori, "Birileri bana 'Eğer kadınların sayısını artırırsak konuşma sürelerini belli bir süreyle sınırlamalıyız.' demişti. Aksi takdirde durmuyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Mori, ifadeleri sonrası Kyodo ajansına yaptığı değerlendirmede, "Dikkatsiz bir söylemdi ve üzüntülerimi bildiriyorum. Kadınlara karşı ayrımcılık yapma niyetim yoktu." şeklinde görüş belirtmişti.

Tepkiler

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Mori'nin ifadeleri sonrası özür dilemesi sebebiyle konunun kapandığını açıklamıştı. Yükselen tepkiler sonrası, IOC hafta içinde Mori'nin ifadelerinin "tamamıyla uygunsuz" olduğunu bildirmişti.

Japonya Olimpiyat Komitesi (JOC) Başkanı Yamashita Yasuhiro, Mori'nin ifadelerinin "olimpiyat ruhunu" ihlal ettiğini belirterek, olası bir istifaya yönelik "Mori özür diledi ve söylemini geri aldı. Birçok fikir var, bana göre Mori'nin makamında kalmasını isterim." diye konuştu.

Organizasyon Komitesi, Mori'nin ifadelerinin tepki çekmesi sonrası, olimpiyat gönüllülerine "özür içeren" ve turnuvanın düzenlenmesine yönelik "destekten vazgeçilmemesini" isteyen e-posta göndermişti.

E-postada "Başkan Mori, olimpiyat ve paralimpik ruhuna aykırı uygunsuz ifadeler kullanmıştır. Tüm farklılıklarımızın doğal olarak kabul gördüğü bir toplumun hayata geçirilebilmesinin arzulandığı bir turnuva düzenlemeyi planlıyoruz." denilmişti.

Bazı ülkelerin Tokyo büyükelçilikleri ile Avrupa Birliğinin (AB) Japonya'daki temsilciliği, sosyal medya platformu Twitter'daki "Sessiz olma" ve "Cinsiyet eşitliği" başlıklı etiketlere desteklerini açıklamıştı.

"Davranmayan kadınlar" ile "Lütfen istifa et Mori" başlıklı etiketlerin de dahil edilmesi sonrası tepki tweetlerinin defalarca yeniden gönderilmesi akabinde sosyal medyada büyük ses getiren harekete Birleşmiş Milletler (BM) Enformasyon Merkezi de desteğini açıklamıştı

Kadın siyasetçilerin tepkisi

Konuya ilişkin tepkiler sürerken Tokyo Oyunları'nın düzenlenmesinde kritik noktalarda görev yapan Japon kadın siyasetçilerden Olimpiyatlar Bakanı Haşimoto Seiko ile Tokyo Valisi Koike Yuriko'nun tepkisi merak edildi.

Olimpiyatlar Bakanı, yaptığı açıklamada, Mori'ye yönelik "Kendisine yeterli düzeyde cevap vermek isterim ki bir daha bunları tekrarlamasın." ifadesini kullanmıştı.

Vali Koike de söz konusu ifadeleri "müsamaha gösterilemez" şeklinde niteleyerek, "Duyduğumda şaşkınlık içinde kaldım. Gönüllüler istifa ediyor ve protesto telefonları geliyor." demişti.

Koike, IOC Başkanı Thomas Bach'ın daveti üzerine, turnuvaya yönelik hazırlıkların ele alınacağı ve Bakan Haşimoto'nun da katılacağı 17 Şubat'taki toplantıya katılmayacağını açıklamıştı.

Online dilekçe 150 bine yaklaştı

Japonya hükümeti, Tokyo Valiliği, JOC ile komiteye hitaben açılan çevrim içi dilekçede ise "Mori'nin söylem ve davranışlarının üzerine gidilmesi" çağrısı yapıldı.

"Change.org" üzerinden dilekçeyi imzalayanların sayısı 150 bine yaklaştı.

Liyakat anketi

Ülke geneli telefon yoluyla yapılan ankette halkın yüzde 60'ının Mori'nin makamında hizmet verebilecek liyakate sahip olmadığını düşündüğü ortaya çıktı.

Ankete göre katılanların yüzde 6,8'i Mori'nin makamında görev yapabilecek liyakate sahip olduğunu düşünürken, yüzde 59,9'u aksi yönde düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 32,8'i ise soruyu cevapsız bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan