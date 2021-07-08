Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesinin eski Başkanı Mori'den "seyircisiz olimpiyat" vurgusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesinin eski Başkanı Mori'den "seyircisiz olimpiyat" vurgusu

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesinin eski Başkanı Mori'den 'seyircisiz olimpiyat' vurgusu
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesinin eski Başkanı Mori Yoşiro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Tokyo Oyunlarının seyircisiz düzenlenmesinin opsiyonlar arasında yer aldığını söyledi.

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesinin eski Başkanı Mori Yoşiro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Tokyo Oyunlarının seyircisiz düzenlenmesinin opsiyonlar arasında yer aldığını söyledi.

Komite Başkan Yardımcısı ve iktidardaki Liberal Demokrat Parti milletvekili Endo Toşiaki'nin düzenlediği toplantıya katılan Mori, başlamasına iki hafta kalan olimpiyatlara yönelik yurt içi seyirci kararına değindi.

"Seyircisiz turnuva" vurgusu yapan Mori, "Turnuvayı kapalı kapılar ardında düzenlemenin makul olduğunu her zaman söylemişimdir. Bu yönde bir plan doğrultusunda hareket etmek daha iyidir." dedi.

Sporcuların turnuvaya yönelik fedakarlıkları göz önüne alındığında turnuvanın iptali çağrılarının adil olmayacağını savunan Mori, "Benzeri görülmemiş bir durumdayız. Umarım Japonya oyunların gerçekleştirilmesine yönelik gücünü ispatlar." dedi.

Kyodo ajansının haberine göre, olimpiyat müsabakalarında 10 bin seyirci sınırı planlayan komite, artış trendini koruyan Kovid-19 vakaları sonrası, daha az sayıda seyirci ya da seyircisiz turnuva opsiyonlarını değerlendiriyor.

İstifa etmişti

Japonya'da 2000-2001 yıllarında başbakanlık görevinde bulunan 83 yaşındaki Mori, şubat ayında "kadınların katıldığı kurulların uzun sürdüğünü" savunmuş ve "Kadınların kuvvetli rekabet hisleri var. Biri söz almak için el kaldırdığında diğerleri de konuşma ihtiyacı hissediyor." demişti.

Mori, "Birileri bana 'Eğer kadınların sayısını artırırsak konuşma sürelerini belli bir süreyle sınırlamalıyız.' demişti. Aksi takdirde durmuyorlar." diye konuşmuştu.

Kamuoyunda sert tepki gören bu ifadeler sonrası Mori, "Dikkatsiz bir söylemdi ve üzüntülerimi bildiriyorum. Kadınlara karşı ayrımcılık yapma niyetim yoktu." diyerek Komite Başkanlığından istifa etmişti.

Mori'nin yerine başkanlığa, Başbakan Suga Yoşihide kabinesinde az sayıdaki kadın yöneticilerden Olimpiyatlar Bakanı Haşimoto Seiko getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Varank Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Şevval Sam Sezen Aksu Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Salih Uçan Mesut Özil Fatih Terim Mario Balotelli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesinin eski Başkanı Mori'den "seyircisiz olimpiyat" vurgusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 08:07:31. #1.14#

title