Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi'nden fırtına açıklaması
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Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi'nden fırtına açıklaması

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi'nden fırtına açıklaması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi, 27 Temmuz'da Japonya'nın Kanto ve Tohoku bölgelerinde etkili olması beklenen fırtınaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Oyunlar üzerinde etkisinin sınırlı olması bekleniyor" dedi.

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi, 27 Temmuz'da Japonya'nın Kanto ve Tohoku bölgelerinde etkili olması beklenen fırtınaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Oyunlar üzerinde etkisinin sınırlı olması bekleniyor" dedi.

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Tropik Fırtına 27 Temmuz'da Kanto ve Tohoku bölgelerine yaklaşabilir. Fırtınanın oyunlar üzerinde etkisinin sınırlı olması bekleniyor. Fırtınanın müsabaka oturumlarında herhangi bir değişikliğe neden olmasıyla ilgili duyurular resmi web sitesinde yapılacaktır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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