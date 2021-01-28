Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori'den "seyircisiz turnuva" açıklaması Açıklaması
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Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori'den "seyircisiz turnuva" açıklaması Açıklaması

28.01.2021 17:07 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:10
Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori'den

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori Yoşiro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle "seyircisiz turnuva" dahil tüm opsiyonların değerlendirildiğini söyledi.

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori Yoşiro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle "seyircisiz turnuva" dahil tüm opsiyonların değerlendirildiğini söyledi.

Mori, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile yaptığı çevrim içi görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, temel olarak seyircisiz turnuva planlamak istemediklerini belirtti.

Olimpiyatları izleyici olmadan düzenleme ihtimaliyle ilgili olarak Mori, "İstediğimiz bu değil ancak bunu da hesaba katmazsak olmaz. Tüm simülasyonları uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Mori, şubat ayında Tokyo Valisi Koike Yuriko, Japonya Olimpiyatlar Bakanı Haşimoto Seiko ve IOC Başkanı Bach ile oyunlara yönelik hazırlıkların gelecek aşamalarını ele alacağını dile getirdi.

Takvime göre Japonya, turnuva kapsamında yerleşkelere kabul edeceği seyirci sayısı ile deniz aşırı seyircinin kabul edilip edilmeyeceğine yönelik kararını, bahar aylarının sonuna dek açıklayacak.

Üç opsiyon

Öte yandan Kyodo'nun haberine göre hükümet, ülke genelinde artış trendini koruyan Kovid-19 vakalarının, Temmuz'a kadar kontrol altına alınamayacağını göz önünde bulunduruyor.

Buna göre, seyirci kısıtlamasının uygulanmaması, yerleşke kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci kabul edilmesi veya tamamen seyircisiz olmak üzere üç opsiyon üzerinde duruluyor.

Kamuoyu anketlerine "ertelenmeli" ya da "iptal edilmeli" cevaplarının ağırlığı ile hükümetin salgın sürecini iyi yönetemediğinin yansıması, hükümeti olası bir siyasi sonuca karşı olimpiyatları seyircisiz düzenleme opsiyonuna yönlendiriyor.

Seyirci konusunda esneklik

Geçen hafta Kyodo haber ajansına konuşan IOC Başkanı Thomas Bach, ülke genelinde azalma trendi göstermeyen Kovid-19 vakalarının Tokyo Olimpiyatları'na gölge düşürebileceği iddialarına karşı çıkmıştı.

"B planı yok, oyunları güvenli ve başarılı bir şekilde düzenlemeye kararlıyız." diyen Bach, seyirci kapasitesine yönelik, IOC'nin bu konuda esnek olacağını, katılacak kişilerin hayatını korumak için fedakarlıkta bulunulması gerektiğini belirtmişti.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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