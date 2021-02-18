Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanlığına, Bakan Haşimoto Seiko getirildi
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Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanlığına, Bakan Haşimoto Seiko getirildi

18.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:23
Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanlığına, Bakan Haşimoto Seiko getirildi

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanlığına, Japonya Olimpiyatlar Bakanı Haşimoto Seiko getirildi.

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanlığına, Japonya Olimpiyatlar Bakanı Haşimoto Seiko getirildi.

Önceki başkan Mori Yoşiro'nun, kadınları hedef alan ifadelerinin tepki çekmesi sonrası istifa etmesinin ardından başkanlığa 56 yaşındaki kadın siyasetçi Haşimoto Seiko seçildi.

Kabine üyeliği ve Olimpiyat Bakanlığından istifasını sunan Haşimoto, düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Suga Yoşihide'nin yeni görevinde kendisine destek verdiğini söyledi.

Haşimoto, komite yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan, Canon Başkanı Mitarai Fujio'nun başkanlığındaki 8 kişilik seçici kurulun kendisine yaptığı teklifi kabul ettiğini belirtti.

1984 ile 1996 yılları arasında 7 kez olimpiyatlara katılan Haşimoto, 4 kez kış oyunlarında sürat pateni ve 3 defa yaz oyunlarında pist bisikleti alanında ülkesini temsil etmişti.

Haşimoto, Fransa'da düzenlenen 1992 Albertville Kış Oyunları'nda 1500 metre sürat pateninde bronz madalya kazanmıştı.

Siyasi kariyerine 1995'te başlayan Haşimoto, 2019'da Kadının Güçlendirilmesi ve Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı görevine getirilmişti.

Kyodo ajansına göre, Haşimoto'dan boşalan Olimpiyatlar Bakanı koltuğuna, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Milletvekili Marukawa Tamayo getirilecek.

Özür dilemişti

Japonya'da 2000-2001 yıllarında başbakanlık görevinde bulunan 83 yaşındaki Mori, "kadınların katıldığı kurulların uzun sürdüğünü" savunarak, "Kadınların kuvvetli rekabet hisleri var. Biri söz almak için el kaldırdığında diğerleri de konuşma ihtiyacı hissediyor." diye konuşmuştu.

Japonya Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulundaki kadın üye sayısının yüzde 40'a çıkarılması hedefine yönelik Mori, "Birileri bana 'Eğer kadınların sayısını artırırsak konuşma sürelerini belli bir süreyle sınırlamalıyız.' demişti. Aksi takdirde durmuyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Mori, ifadeleri sonrası Kyodo ajansına yaptığı değerlendirmede, "Dikkatsiz bir söylemdi ve üzüntülerimi bildiriyorum. Kadınlara karşı ayrımcılık yapma niyetim yoktu." şeklinde görüş belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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