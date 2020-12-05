Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesi pahalıya mal oldu
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Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesi pahalıya mal oldu

05.12.2020 09:07 | Son Güncelleme: 05.12.2020 09:12
Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesi pahalıya mal oldu

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın organizatörleri, dev organizasyonun Covid-19 salgını nedeniyle 1 yıl ertelenmesinden doğan 2.83 milyar dolar ek maliyetin bölüşülmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın organizatörleri, dev organizasyonun Covid-19 salgını nedeniyle 1 yıl ertelenmesinden doğan 2.83 milyar dolar ek maliyetin bölüşülmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Covid-19 pandemisi nedeniyle gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili soru işaretleri netleşirken, tartışmalara konu olan maliyet hesaplarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi, Tokyo yerel yönetimi ve Japonya hükümeti arasında gerçekleştirilen üçlü müzakerelerde, 1 yıllık erteleme ve salgın tedbirlerinden doğan ek masrafların bölüşülmesi konusunda mutabakata varıldı. Anlaşmaya göre, üç paydaşın destek vereceği erteleme maliyeti ile Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi'nin destek vermeyeceği Covid-19 önlemlerinin toplam masrafının 294 milyar yene (yaklaşık 2.83 milyar dolar) ulaşacağı açıklandı. Bu meblağın 198 milyar yenlik (yaklaşık 1.90 milyar dolar) kısmının ertelenmeden kaynaklı masrafların oluşturduğu belirtilirken, Covid-19 salgını nedeniyle alınacak ek tedbirler için 96 milyar yen (yaklaşık 922 milyon dolar) harcanacağı hesap edildi.

Masraf bölüşülecek

Erteleme nedeniyle doğan 198 milyar Yenlik (yaklaşık 1.90 milyar dolar) faturanın 103 milyar yenlik (yaklaşık 990 milyon dolar) bölümünü Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi, 80 milyar yenlik (yaklaşık 768 milyon dolar) kısmını Tokyo yerel yönetimi ve 15 milyar yenlik (yaklaşık 1.44 milyon dolar) kısmını ise Japonya hükümetinin üstlenecek.

Covid-19 önlemlerine özel bütçe

Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında kullanılacak 96 milyar yenlik (yaklaşık 921 milyon Dolar) harcamaya ise Japonya hükümeti 56 milyar yen (yaklaşık 537 milyon dolar) ve Tokyo yerel yönetimi 40 milyar yen (yaklaşık 384 milyon dolar) destek verecek. Söz konusu masraf kalemi, virüs test sistemleri dahil sağlık hizmet altyapısının inşası ve geliştirilmesi için kullanılacak.

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Geçen yaz gerçekleştirilmesi beklenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenmişti. Yeni takvime göre, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021, Paralimpik Oyunları'nın ise 24 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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