Tokyo Olimpiyatları'nda vaka sayısı 153'e yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokyo Olimpiyatları'nda vaka sayısı 153'e yükseldi

Tokyo Olimpiyatları'nda vaka sayısı 153'e yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda koronavirüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 153'e yükseldi.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda koronavirüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 153'e yükseldi.

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi'nden yapılan açıklamada 1 Temmuz'dan bu yana Tokyo Olimpiyat Oyunları kapsamında akredite olan 153 kişide koronavirüs tespit edildiği ifade edildi. Bu kişilerin 79'unun Japonya'dan, 74'ünün ise yurt dışından oyunlara katılmak üzere gelen kişiler olduğu duyuruldu. Komite, son 3 günde toplam 43 vakanın tespit edildiğini açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fazıl Küçük Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Fatma Girik Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Eda Erdem Can Bartu Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tokyo Olimpiyatları'nda vaka sayısı 153'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 09:06:38. #1.14#

title