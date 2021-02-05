Tokyo Olimpiyatları'nda seyircilerle ilgili karar "son dakikaya dek" bekletilecek
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Tokyo Olimpiyatları'nda seyircilerle ilgili karar "son dakikaya dek" bekletilecek

05.02.2021 07:13 | Son Güncelleme: 05.02.2021 07:16
Tokyo Olimpiyatları'nda seyircilerle ilgili karar

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori Yoşiro, temmuz sonunda başlaması planlanan turnuvaya seyirci sınırlaması ve yurt dışından izleyici kabulüne ilişkin kararın "son dakikaya dek bekletileceğini" söyledi.

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori Yoşiro, temmuz sonunda başlaması planlanan turnuvaya seyirci sınırlaması ve yurt dışından izleyici kabulüne ilişkin kararın "son dakikaya dek bekletileceğini" söyledi.

Mori, televizyon kanalı BS Fuji'de katıldığı programda yaptığı açıklamada, seyircilere yönelik kararın verilmesi öncesinde ülke genelindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki son durumun dikkatlice değerlendirileceğini söyledi.

Mori, Tokyo Oyunları'nda seyirci sınırlaması ile denizaşırı izleyicilerin katılmasına izin verilmesine ilişkin kararın mart-nisan döneminde duyurulmasının öngörüldüğünü ancak kararın "son dakikaya kadar" bekletileceğini belirtti.

Kararın verilmesinin kolay olmadığına dikkati çeken Mori, "Uluslararası zorluklardan kaçınmak amacıyla üstesinden gelmek zorundayız. Mayıs civarlarında bile olabilir." dedi.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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