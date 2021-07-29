Tokyo Olimpiyatları'nda "motivasyon tokadı"
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Tokyo Olimpiyatları'nda "motivasyon tokadı"

Tokyo Olimpiyatları'nda 'motivasyon tokadı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Japonya'daki Tokyo Olimpiyatları'nda antrenör Claudiu Pusa'nın müsabaka öncesinde Alman kadın judocu Martyna Trajdos'a tokat atması tepkilere yol açtı.

Japonya'daki Tokyo Olimpiyatları'nda antrenör Claudiu Pusa'nın müsabaka öncesinde Alman kadın judocu Martyna Trajdos'a tokat atması tepkilere yol açtı.

Korona virüs salgını nedeniyle bu yıla ertelenen ve geçtiğimiz cuma günü seyircisiz olarak gerçekleştirilen görkemli bir törenle kapılarını açan Tokyo Olimpiyatları bir tokat olayına sahne oldu. Tokyo'daki Nippon Budokan'da kadınlar 63 kilo kategorisinde mücadele eden Macaristanlı Szofi Ozbas ile karşılaşan Alman kadın judocu Martyna Trajdos'a, antrenörü Pusa'nın yaptığı hareketler sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Karşılaşma öncesinde sporcusunu omuzlarından tutarak sallayan Pusa, Trajdos'un yanaklarına tokat attı. Olayın ardından Pusa'nın, "Yaşananlar maç öncesi sporcumuzla aramızda geçen bir ritüeldir. Sporcumun maçı kaybettiği düşünülürse, yeterince sert davranmadığım ortaya çıkıyor" şeklindeki ifadeleri ise tepkiye neden oldu.

HOCASINA SAHİP ÇIKTI: "ONAYIM VAR"

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Trajdos da antrenörünün hareketlerine sahip çıktı. "Keşke farklı bir konuyla gündeme gelseydim" diyen Trajdos, "Yaşananlar, antrenörle aramızda olan ve onayımın olduğu bir ritüeldir. Hocam sadece maç öncesi daha iyi motive olmam için bu hareketleri yaptı" dedi.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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